Komentarz giełdowy: Mocne dane z USA odsuwają inwestorów od amerykańskich akcji

Europejskie rynki notują dziś w większości wzrosty. Najlepiej radzi sobie szwajcarski SMI, który rośnie o ponad 0,8%. Na niemieckim i francuskim rynku nastroje są podobne, a indeksy rosną o ok. 0,5%. Nieco słabsze nastroje widać na brytyjskim FTSE 100, który traci dziś prawie 0,1%.

Na polskim rynku widać wzrosty na wszystkich głównych indeksach. Najlepiej radzi sobie mWIG40, którego wzrost o ponad 1% wypchnął notowania w okolice 6 400 pkt, co oznacza najwyższy poziom od września zeszłego roku.

Zdecydowanie gorsze nastroje panują za oceanem. Na amerykańskim rynku pierwsze godziny sesji przynoszą mocniejsze przeceny, w szczególności widoczne na indeksie Nasdaq 100 (-1,1%) oraz indeksie mniejszych spółek Russell 2000 (-1,1%).

Nastroje na amerykańskim rynku obciążone są odczytami z amerykańskiego rynku pracy, który dalej pozostaje w dobrej kondycji, a także obawami odnośnie trwałego utrzymywania się inflacji w USA. Znacznie wyższy pd prognoz odczyt ISM dla usług wskazuje na wytrzymałość amerykańskiej gospodarki, co w obliczu potencjalnej agresywnej polityki nowej administracji może wzmocnić ryzyko inflacji i oddalić perspektywę szybszych obniżek. To natomiast odbija się także na rentownościach, które w przypadku 10-letnich obligacji amerykańskich zbliżyły się dziś w okolicę 4,7%.

Duże ruchy na amerykańskim rynku związane są ze spółkami technologicznymi. Nvidia po wybiciu wczoraj nowego ATH na poziomie 153 $ traci dziś prawie 5% po publikacji szczegółów dotyczących nowych kart graficznych przygotowywanych przez firmę. RTX 5090 i trzy inne modele kart mają używać najnowsze chipy z serii “Blackwell”, które dotąd wykorzystywane były przede wszystkim do treningu AI. Na konferencji mocniej zyskał za to Micron Technology. CEO Nvidii Jensen Huang podkreślił wczoraj, że Micron Technology dostarcza technologię wykorzystywaną przez Nvidię do produkcji kart, co spowodowało mocne wzrosty na notowaniach spółki, które kontynuowane są także na dzisiejszej sesji. Micron rośnie o prawie 7% i osiągnął tym samym wartość ze skokowego wzrostu z 16.12, tym samym w pełni nadrabiając spadki, jakie odnotował w samej końcówce roku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB