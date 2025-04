Komentarz giełdowy: Na GPW ciążą spółki Skarbu Państwa, USA pozostaje w cieniu ceł

Europejskie indeksy kontynuują dziś odbudowywanie pozycji. Notowania DAX zyskują ponad 1,4%, wspinając się z powrotem powyżej 21 tys. pkt. Nieźle radzi sobie także szwajcarski SMI, któy zyskuje dziś prawie 1%. Spokojniejsze wzrosty widać za francuskim CAC40, którego notowania wzrastają o prawie 0,9%.

Na polskiej giełdzie wzrosty są nieco niższe, z czego najmocniejsze widać na indeksie małych spółek. sWIG80 rośnie o 0,7%, a WIG20 i WIG zamykają sesję z ok. 0,4% wzrostami.

Najsłabszym sektorem na warszawskim parkiecie w trakcie dzisiejszej sesji okazała się energetyka. Inwestorzy negatywnie zareagowali na słowa polskiego premiera Donalda Tuska, który wskazał, że energetyczne spółki Skarbu Państwa nie mają za główny cel maksymalizacji zysków, a zamiast tego głównym celem tych spółek jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce oraz taniej i dostępnej energii przedsiębiorstwom i obywatelom. Te słowa stanowią kolejny dowód na to, jak bardzo duży udział spółek Skarbu Państwa w głównych indeksach negatywnie wpływa na notowania polskiej giełdy. Choć można zgadzać się lub nie ze słowami premiera warto pamiętać, że dla rynku kapitałowego i inwestorów jednym z najważniejszych wyznaczników jest zdolność spółki do generowania zysków. Inwestorzy przede wszystkim dlatego lokują swoje środki w akcjach spółek giełdowych, stąd informacja o tym, że ich wybór inwestycyjny nie ma na celu maksymalizacji zysków, stanowił zapalnik do wyprzedaży. Z drugiej strony warto pamiętać, że informacja ta nie jest jakimś całkowitym zaskoczeniem. Spółki Skarbu Państwa ze względu na duży udział państwa w całkowitej liczbie głosów mogą być wykorzystywane do realizacji wybranych celów politycznych lub społecznych, co inwestorów nie powinno specjalnie zaskakiwać. Stąd przecena na spółkach energetycznych przede wszystkim wygląda na emocjonalną wyprzedaż, a nie fundamentalne odwrócenie się od tych spółek. Szczególnie że wśród pozostałych spółek Skarbu Państwa nie widzieliśmy takich ruchów, a jeżeli inwestorzy uznawaliby ryzyko dużego udziału państwa wśród akcjonariuszy spółki, to powinniśmy spodziewać się szerszych wyprzedaż wśród innych spółek Skarbu Państwa.

Na amerykańskim rynku sesja przebiega w bardzo spokojnym nastroju. Indeksy pozostają blisko wczorajszych poziomów zamknięcia, a mimo kolejnych publikacji wyników nie widać na razie na amerykańskim rynku dużego optymizmu. Johnson & Johnson, którego wyniki okazały się wyższe od oczekiwań, notuje dziś lekkie spadki. Spółka wpada do koszyka firm farmaceutycznych, na których wciąż ciąży ryzyko ceł, jakie Donald Trump zapowiedział w zeszłym tygodniu. Prezydent USA ma zamiar wprowadzić specjalne cła skierowane na poszczególne sektory, w tym właśnie na producentów leków. Podobną zapowiedź prezydent skierował w stronę sektora technologicznego, stąd na razie w przypadku obydwóch segmentów należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko dynamiczniejszych ruchów, jeżeli kwestia ceł zostanie oficjalnie ogłoszona.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB