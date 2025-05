Komentarz giełdowy: Polskie indeksy na nowych szczytach

Europejskie indeksy notują dziś mieszaną sesję. Najlepiej radzi sobie niemiecki DAX, który zyskuje dziś ponad 1%/ Francuski indeks CAC40, który rośnie dziś o 0,9%. Spadki widać za to na szwajcarskim rynku, którego indeks spada o 0,4% oraz na brytyjskim FTSE 100, który traci ok. 0,3%.

Na warszawskim parkiecie utrzymują się pozytywne nastroje. Najlepiej radził dziś sobie WIG20, który zyskał 0,7%. Indeksy mniejszych i średnich spółek wyznaczyły dziś nowe ATH, a wzrosty na giełdzie widać było także na notowaniach polskich banków. Dzisiejsza konferencja Adama Glapińskiego nie zmieniła mocno nastrojów inwestorów. Prezes NBP wskazał na konieczność dostosowywania polityki monetarnej do napływających danych, choć w przypadku odpowiednich warunków nie wykluczył dalszego cięcia stóp procentowych. Mimo to prezes wskazał większe prawdopodobieństwo obniżki w lipcu niż w czerwcu. Dodatkowo, kolejne obniżki raczej będą sięgać 25 pb. Oczywiście żadna z tych deklaracji nie była na razie wiążąca, a NBP będzie dostosowywało się do napływających danych.

Na amerykańskim rynku widzimy dziś odbicia po informacjach o pierwszych efektach rozmów na linii USA-Wielka Brytania. Trump zapowiedział dziś pierwszą od czasu wprowadzenia ceł odwetowych umowę handlową z Wielką Brytanią. Według umowy USA pozostawi 10% cła na produkty z Wielkiej Brytanii, choć część importowanych produktów będzie z nich wyłączona. Dodatkowo, prezydent USA zapowiedział obniżenie ceł na samochody z Wlk Brytanii do 10%. Z drugiej strony Wielka Brytania zapowiedziała zwiększenie importu z USA, w tym złożenie zamówienia na samoloty Boeinga o wartości 10 mld $. Tym samym na notowaniach amerykańskiego producenta samolotów widzimy prawie 5% wzrosty.

Choć umowa stanowi dopiero pierwszy krok do polepszania relacji handlowych USA z pozostałymi krajami, dla inwestorów jest to kolejny sygnał umacniający scenariusz odchodzenia przez Stany Zjednoczone od globalnej wojny handlowej. To natomiast wspomaga napływ kapitału do amerykańskich spółek, co objawia się dzisiejszymi wzrostami na głównych amerykańskich indeksach. S&P 500 rośnie o 1,4%, Nasdaq 100 zyskuje 1,8%, a Dow Jones rośnie o 1,5%.

Pierwsze sukcesy w umowach międzynarodowych nastawiają pozytywnie na weekendowe rozmowy na linii USA-Chiny. Wciąż polityka handlowa między tymi dwoma krajami pozostaje z perspektywy amerykańskiej gospodarki kluczowa.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB