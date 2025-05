US100 zyskuje 1.8% dzięki umowie handlowej

Trump powiedział: Lepiej idźcie i kupcie akcje

Prezydent Trump ogłosił przełomowy układ handlowy z Wielką Brytanią w czwartek, co zwiększyło optymizm inwestorów i spowodowało wzrost S&P 500 o około 1,5%.

Umowa zmniejsza bariery dla amerykańskiego eksportu, jednocześnie utrzymując podstawową stawkę celną na poziomie 10%. Kluczowe elementy obejmują:

Przyspieszenie odprawy amerykańskich towarów przez brytyjskie urzędy celne

Zwiększenie dostępu do rynku dla amerykańskiego eksportu rolnego, w tym wołowiny i etanolu

100 000 pojazdów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii dopuszczonych do USA przy 10% stawce celnej (zamiast 27,5%)

Wyłączenie spod ceł silników Rolls-Royce i części samolotowych

Brytyjska linia lotnicza zobowiązała się do zakupu samolotów Boeing o wartości 10 mld dolarów

"To zwiększy handel między naszymi krajami, nie tylko ochroni miejsca pracy, ale także stworzy nowe, otwierając dostęp do rynku," powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który uczestniczył w ogłoszeniu przez telefon.

Sekretarz handlu Howard Lutnick wskazał, że ta umowa ochroni "dziesiątki tysięcy miejsc pracy" dla brytyjskich producentów samochodów. Luksusowe marki takie jak Jaguar Land Rover, McLaren i Aston Martin mogą znacząco skorzystać.

Tymczasem uwaga inwestorów kieruje się na negocjacje z Chinami, które mają się rozpocząć w tym tygodniu.

Prezydent również zachęcał inwestorów, sugerując: "Jeśli Kongres uchwali ustawę przedłużającą obniżki podatków, na dodatek do wszystkich tych umów handlowych, które robimy, ten kraj osiągnie punkt — lepiej idźcie i kupcie akcje."

US100 (D1)

Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, wychodzi powyżej poziomu 20 000, co odpowiada 38,2% zniesieniu Fibonacciego. Byki będą dążyć do ponownego testowania 200- i 100-dniowych SMA, podczas gdy niedźwiedzie będą próbować zepchnąć indeks poniżej 19 195 — kluczowego poziomu, który wcześniej wywołał trend wzrostowy — z celem blisko 61,8% zniesienia Fibonacciego. RSI pozostaje powyżej progu 48,5, poziomu, który historycznie sygnalizował powrót do wzrostowego momentum po jego przekroczeniu. Tymczasem MACD zaczyna się rozszerzać, co może potwierdzić wzrostową postawę. Źródło: xStation