Podsumowanie dnia: Indeksy giełdowe rosną mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ropa notuje spadek do 73 USD za baryłkę, względem poziomów otwarcia w okolicach 77 USD. Spadki przez moment spowodowały, że cena Brent spadła do 70 USD, ale doniesienia Al Jazeera i komentarze Teheranu spowodowały korektę spadków

