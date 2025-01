Komentarz giełdowy: Rok technologii i amerykańskiej dominacji

Rok 2024 minął na giełdzie pod znakiem serii niespotykanych dotąd zachowań. Bardzo mocne wzrosty, połączone z wysokim optymizmem inwestorów, a także odporność rynku mimo początku cyklu obniżek stóp procentowych stanowiły obraz nastawienia inwestorów do rynku akcji w tym roku.

Zdecydowanie najmocniejszym z dużych rynków pozostał rynek amerykański, który zdominował w tym roku większość portfeli akcyjnych. Duża koncentracja widoczna była zarówno na poziomie globalnych portfeli akcyjnych, gdzie amerykańskie spółki przeważały, jak i na samym amerykańskim rynku, gdzie główne indeksy (w tym w szczególności S&P 500) pozostawały mocno uzależnione od wyników bardzo wąskiej grupy spółek. W tym roku dalej widać było dominację tzw. “Siedmiu Wspaniałych”, czyli siedmiu czołowych spółek z segmentu technologicznego: Amazon, Apple, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Meta i Tesla. Cała siódemka zakończyła ten rok na plusie, z czego jedynie Microsoft z 14% wzrostem od początku roku zanotował gorszy wynik niż szeroki indeks. Pozostałe spółki zanotowały znacznie lepsze wyniki od szerokiego indeksu z Nvidią na czele, która od początku roku zyskała 177%. W szczególności można to uznać za zaskakujące zachowanie spółki, biorąc pod uwagę jej skalę i rozmiar. Obecnie Nvidia jest jedną z trzech spółek, których kapitalizacja przekracza 3 bln $.

Wzrosty Nvidii wynikają przede wszystkim z dwóch czynników: niesamowitej zdolności spółki do generowania wysokich wyników finansowych (Nvidia od początku roku ciągle przebija oczekiwania, które również na fali mocno rosnących wycen rosną coraz szybciej) oraz dominacji w tym roku tematu sztucznej inteligencji. Dynamiczny rozwój AI i nadzieja na to, że wykorzystanie tej technologii będzie stanowiło nowy krok cywilizacyjny, sprawiły, że spółki wydają astronomiczne kwoty na wdrażanie i dalszą ekspansję tej technologii. Ze względu na duże wymagania dotyczące sprzętu, na którym AI można trenować, Nvidia w ciągu tego roku ciągle mierzyła się z popytem znacznie przerastającym jej możliwości produkcyjne, tym samym niejako upewniając inwestorów o możliwościach rozwoju biznesu.

Dominacja spółek technologicznych w trakcie tego roku pozostaje bezdyskusyjna. Nasdaq 100 z wszystkich czołowych indeksów zanotował najwyższy wzrost, rosnąc od początku roku o prawie 30%. S&P 500, czołowy amerykański indeks, zyskał w tym roku prawie 24%. Z pozostałych dużych rynków świetnie wreszcie poradził sobie japoński Nikkei 225, którego wartość wzrosła o lekko ponad 19%. Na europejskim rynku zdecydowanie dominował niemiecki DAX, który zyskał ponad 18%.

Na tle tak dynamicznych wzrostów bardzo blado wypada niestety polska giełda. Warszawski indeks WIG20, zbierający 20 największych polskich spółek, zanotował ponad 6% przecenę w ciągu tego roku. Nastroje inwestorów w stosunku do polskich akcji pozostają pod mocnym wpływem obaw dotyczących konfliktu w Ukrainie, co potwierdza utrzymywanie się naszego indeksu poniżej sezonowej średniej od początku wybuchu wojny. Jednocześnie na indeksie polskich akcji widać było znaczne ruchy spadkowe za każdym razem, gdy do opinii publicznej przebijały się sygnały o zaostrzeniu się konfliktu. Wygląda na to, że dopóki za wschodnią granicą będzie trwać wojna, polskie spółki w oczach inwestorów zagranicznych pozostaną aktywami o podwyższonym ryzyku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB