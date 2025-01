Komentarz giełdowy: Rynki akcji wybijają nowe szczyty

Europejskie rynki kontynuują pozytywny sentyment trwający od inauguracji Trumpa. Prezydent USA, choć utrzymuje agresywną narrację w stosunku do polityki handlowej, na razie ogranicza się głównie do zapowiedzi. To, z perspektywy rynku, stawia nadzieję na mniejszy zasięg taryf handlowych w stosunku do tego, czego inwestorzy spodziewali się przed inauguracją. Wolniejsze wprowadzanie ceł (wraz z potencjalnym rozwiązaniem kwestii handlowych bez dodatkowych opłat) to scenariusz, który dla inwestorów stanowi nadzieję wypychającą europejskie indeksy na nowe szczyty.

Jednocześnie amerykańskie rynki akcji również wybijają dziś nowe szczyty, choć ruchy na indeksach pozostają spokojne. Inwestorzy przysłuchują się forum w Davos, na którym przemawia dziś Trump. Prezydent USA mocno stawiał nacisk na energetykę i surowce, w szczególności na rozmowy z OPEC w związku z obniżką cen ropy. Dla spółek energetycznych zapowiedzi Trumpa pozostają wciąż mocnym sygnałem, gdyż nacisk na powrót do tradycyjnych źródeł energii powinien pomóc spółkom na zwiększenie produkcji niższym kosztem. Jednocześnie prezydent zapowiedział obniżkę podatków od osób prawnych do najniższego poziomu wśród krajów rozwiniętych, pod warunkiem przeniesienia produkcji do USA. Takie zapowiedzi mogą zapowiadać czynniki pozytywne dla małych spółek, o ile nie spowodują one wzrostu inflacji, ograniczającego przestrzeń do obniżki stóp procentowych.

Amerykańskie akcje odnotowały pod koniec zeszłego roku odpływ kapitału od inwestorów instytucjonalnych. Taka decyzja wynikała z rekordowych wycen amerykańskich akcji i obecnie, jeżeli wyniki spółek za ostatni kwartał zeszłego roku podtrzymają oczekiwania odnośnie dalszego potencjału do wzrostu, indeksy mogą liczyć na dodatkowe wsparcia momentum wraz z powrotem funduszy. Dodatkowy napływ kapitału z funduszy mógłby spowodować wzmocnienie trendu wzrostowego wraz z podłapaniem przez resztę inwestorów ruchów ze strony inwestorów instytucjonalnych.