Komentarz giełdowy: Solidny początek sezonu wyników i WIG20 na wieloletnich szczytach

Europejskie rynki pod koniec tygodnia notują wyhamowanie wczorajszych wzrostów. Główne indeksy Starego Kontynentu notują w większości spadki, którym przewodzi DAX (-0,4%). Włoski IT40 spada o 0,1%, CAC40 pozostaje na poziomach wczorajszej ceny zamknięcia, a brytyjski FTSE 100 zyskuje niewiele ponad 0,1%.

Na tle Europy świetnie wyróżnia się polski rynek, w szczególności zdominowany przez mocne wzrosty indeksu blue chipów WIG20, który wspiął się powyżej 2960 pkt i obecnie notowany jest na najwyższych poziomach od ponad 15 lat. Mocny wynik głównego indeksu odbił się także na pozytywnym sentymencie szerokiego rynku. WIG rośnie dzisiaj aż o 1,6%. Tak mocnymi wzrostami nie może się jednak pochwalić mWIG40 (+0,7%) i sWIG80 (-0,1%). Różnica między notowaniami indeksu WIG20 a pozostałymi wskazuje na kluczowy wpływ zagranicznego kapitału w kształtowaniu się dzisiejszych wzrostów. To oczywiście powinno skłaniać do ostrożności w kwestii przyszłych ruchów indeksu, gdyż tak silne wybicia stwarzają przestrzeń do realizacji zysków lub odwrócenia pozycji, gdy sytuacja na rynku przestanie faworyzować aktywa bardziej ryzykowne. Jednakże jak na razie polski rynek dalej prezentuje przestrzeń do wzrostów, a zarówno dane gospodarcze jak i relatywna wycena w stosunku do pozostałych rynków akcyjnych w Europie wskazują na ewentualną przestrzeń do dalszych wzrostów.

Pierwszy tydzień sezonu wyników przynosi na amerykańskim rynku lekkie wzrosty, choć notowania indeksów przede wszystkim napędzane były doniesieniami z potencjalnego konfliktu Donalda Trumpa z Powellem. Rynek negatywnie zareagował na pogłoski o potencjalnym zwolnieniu przewodniczącego Fedu. Inwestorzy w USA wciąż pozostają pod silnym wpływem niepewności związanej z decyzjami politycznymi administracji obecnego prezydenta.

Pod kątem samych wyników amerykańskie spółki jak na razie prezentują solidne dane. Spośród 58 spółek, które jak na razie zaraportowały wyniki, średnie przebicie oczekiwań odnośnie przychodów wyniosło 2,2%, a na poziomie zysku na akcję aż 7,8%. Również jeśli popatrzymy na dynamiki wzrostu w ujęciu r/r zdecydowana większość spółek poprawiła swoje przychody i zyski w 2Q25.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB