Komentarz giełdowy: Spokojna końcówka tygodnia wsparta wzrostami indeksów

Rynek coraz mocniej nastawia się na pozytywne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy od początku wymiany ognia między Izraelem a Iranem nie wydawali się mocno przejęci perspektywą konfliktu, choć, patrząc na indeksy, mogliśmy widzieć trendy wstrzymywania potencjalnych wzrostów.

Dziś odbywa się runda rozmów między Iranem a przedstawicielami UE w Genewie. Może to stanowić pierwszy poważny krok do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiedział wczoraj, że USA decyzję w sprawie ewentualnego dołączenia do konfliktu podejmie w ciągu najbliższych 2 tyg. Stąd ewentualne sukcesy w dzisiejszych rozmowach i nastawianie na potencjalne przyspieszone zakończenie konfliktu powinno wspomóc sentyment i przywrócić wyraźniejsze wzrosty na rynku.

Nastawienie na rynkach wspierają także wypowiedzi przedstawicieli Fedu. Christopher Waller zapowiedział dziś, że Fed będzie mógł obniżyć stopy procentowe już w lipcu. Według niego wpływ ceł handlowych na inflację nie powinien być wyraźny. Tak gołębia wypowiedź powoduje pozytywną reakcję szczególnie na rynku akcyjnym. Poza ryzykiem wojny na Bliskim Wschodzie polityka Fedu pozostaje jednym z czynników ciążących na wynikach giełdowych indeksów.

Pozytywne nastroje widać dziś na większości indeksów. Niemiecki DAX rośnie o 1,2%, CAC40 rośnie o 0,6%, a szwajcarski SMI zyskuje 0,2%. Wczorajsze wzrosty kontynuuje także IT40, który rośnie o prawie 1%.

Na polskiej giełdzie także widać pozytywne nastroje. WIG20 rośnie o 0,5%, WIG zyskuje 0,4%, a sWIG80 rośnie o ponad 1,5%.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB