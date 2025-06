Komentarz giełdowy: Spółki technologiczne znów u podstaw wzrostów w USA

Rynki europejskie notują dziś kontynuację wzrostów na koniec tygodnia. Najlepiej radzi sobie francuski indeks CAC40, który rośnie dziś o ok. 1,3%. W indeksie wzrostom przewodzi Schneider Eletcric, które zyskuje dziś ponad 6%. Spółka rośnie na fali nowej umowy z Nvidią dotyczącej uruchomienia infrastruktury pod rozwój sztucznej inteligencji w Europie. Spółki łączą siłę nie tylko na poziomie współpracy przy budowie fabryk, ale też zapowiadają bliską współpracę między zespołami R&D. Zapowiedziana przez Schneider nowa technologia do obsługi baz danych po raz pierwszy będzie zintegrowana z ekosystemem Nvidii, co jeszcze mocniej zacieśnia obszar współpracy dwóch spółek. W obliczu powrotu uwagi inwestorów w stronę spółek technologicznych znów widzimy dodatkową wagę przypisywaną działaniom Nvidii, która wspina się na nowe historyczne szczyty. Stąd można spodziewać się, że wraz ze zmniejszeniem ryzyka geopolitycznego inwestorzy znów optymistyczniej będą patrzeć na spółki, które będą mogły podłączyć się pod wciąż dominującą pozycję Nvidii w rozwoju AI.

Powrót pozytywnego sentymentu do spółek technologicznych widać także przy analizie sektorów amerykańskiego rynku. Dwoma najmocniejszymi sektorami z powrotem są spółki IT oraz spółki z segmentu telekomunikacji. Od początku czerwca wzrosły one o kolejno 8,3% oraz 5,4%, wyprzedzając tym samym szeroki indeks, który i tak teraz wybija nowe szczyty. Ponad połowa tego ruchu spowodowana jest właśnie przez spółki technologiczne. To z jednej strony naraża indeksy na ewentualną krótkoterminową korektę, z drugiej strony otwiera przestrzeń do wsparcia wzrostów przez inne sektory. Jeżeli ryzyko spowolnienia wyników spowodowanego przez napięcia handlowe nie zrealizuje się, kapitał inwestorów może popłynąć do pozostałych sektorów.

W szczególności optymistycznie w tym kontekście wyglądają wypowiedzi przedstawicieli administracji Trumpa, którzy potwierdzili dotychczasowe umowy z Chinami i zapowiadają kolejne umowy z innymi krajami. Jeżeli rzeczywiście ten scenariusz się spełni, ryzyko spowolnienia wyników będzie jeszcze niższe, co może zwiększyć apetyt na bardziej ryzykowne aktywa.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że obecne rekordowe poziomy są zdobywane przy wciąż wysokich stopach procentowych. Potencjalne obniżki Fedu przy wciąż utrzymującym się scenariuszu “miękkiego lądowania” stwarzają kolejny potencjalny czynnik wzmacniający wzrosty na amerykańskich indeksach.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB