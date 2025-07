Komentarz giełdowy: „Wall Street” czeka na Trumpa?

Dziś na Wall Street widać lekką niepewność. Indeksy, choć nadal blisko rekordów, poruszają się ostrożnie, a inwestorzy wyczekują szczegółów dotyczących możliwych zmian celnych na linii USA-UE. Rynek prognozuje, że Donald Trump zagrozi wprowadzeniem nawet 20% ceł, o ile obydwa kraje nie zdołają porozumieć się do terminu 1 sierpnia. Nie zmienia to faktu, że nauczeni przeszłością inwestorzy wstępne „pogróżki” traktują raczej jako element negocjacyjnej gry niż realną groźbę.

Jeśli chodzi o spółki indywidualne, Levi Strauss wybił się mocno w górę po lepszych wynikach i podniesieniu prognoz, ale ogólnie dziś nie pojedyncze firmy, a szeroki sentyment pozostaje w centrum uwagi, wobec tego, że indeks Nasdaq ma za sobą historyczne odbicie po załamaniu wywołanym obawami celnymi. Analiza historyczno- statystyczna pokazuje, że NASDAQ po wzroście o 35% od rocznego minimum bez wcześniejszego 20% spadku znalazł się w historii tylko 13 razy od 1971 roku. Co jednak ciekawe, po tak dużym i szybkim odbiciu w 98% przypadków indeks był notowany nawet wyżej po roku, a średni zysk wynosił blisko 29%. To pokazuje, że nawet jeśli teraz pojawi się trochę zamieszania przez politykę czy taryfy, to średnioterminowe perspektywy dla rynku akcji wciąż wyglądają bardzo solidnie.