Komentarz giełdowy: Wall Street szuka szczęścia w nieszczęściu

Wall Street zawróciło ze strat na otwarciu, przekuwając gorszy od oczekiwań wskaźnik ISM dla przemysłu w kolejny powód, dla którego Rezerwa Federalna powinna wrócić do cyklu obniżek. Rosnące oczekiwania niższych stóp procentowych generują zyski na S&P500 (+0,15%), Nasdaqu (+0,8%), DJIA (+0,1%) oraz Russellu 2000 (+0,05%), jednak widoczny dzisiaj optymizm wydaje się stać na glinianych nogach.

Wnioski z najnowszego raportu poświęconego aktywności w amerykańskim przemyśle są tak naprawde materializacją obaw z poprzednich ankiet ISM. Dynamiczna ekspansja przemysłu i wzrost zamówień w obawie przed nadchodzącymi cłami (i tym samym wyższymi cenami w przyszłości) wyhamowały, a główny wskaźnik ISM wskazał na kurczenie się sektora (odczyt poniżej 50; 49 vs prognoza 49,5) i rosnącą presję cenową. Ponadto słabnie wymiana z Kanadą, a łańcuchy dostaw odczuwają pierwsze skutki ceł nałożonych na Chiny (tj. niedobór niektórych minerałów, które windują ceny w sektorze).

Książkowy rozwój wydarzeń w przemyśle wywołał książkową reakcję na rynkach. Rentowności obligacji przedłużają spadki, a Wall Street wraca do zysków na fali narracji, iż gołębi Fed wróci ratować gospodarkę przed recesją. Brak w tym jednak kluczowego elementu, tj. rynku pracy. Dzisiejsze JOLTS wypadły delikatnie poniżej oczekiwań, a wyrównana sezonowo ilość nowych wakatów w zasadzie nie odchyliła się od rocznej średniej. Przed nami wciąż piątkowy raport NFP, jednak ostatni odczyt inflacji PCE (powyżej oczekiwań) i rozpędzająca się presja cenowa wg ISM wciąż podkreślają ryzyko inflacyjne, które uzasadnia trwającą pauzę Fedu. Do tego dochodzi niepewna wiara, że ryzyko związane z jutrzejszymi cłami zwrotnymi "jest w cenie i gorzej nie będzie".

Europa z kolei wróciła dzisiaj do zysków w towarzystwie niższego niż oczekiwano odczytu bazowej inflacji HICP (2,4% vs prognoza 2,5%) i bezrobocia (6,1% vs prognoza 6,2%) w Strefie Euro. Bycze wzrosty odnotował niemiecki DAX (+1,7%), francuski CAC40 (+1,1%), brytyjski FTSE 100 (+0,6%), włoski FTSE MIB (+1,3%), hiszpański IBX35 (+1,2%) i szwajcarski SMI (+0,7%).

WIG20 dotrzymał kroku indeksowi zza Odry i zamknął wtorek 1,71% wyżej. Wśród blue chipów królowały przede wszystkim akcje PGE (+3,9%), które odbijają po wczorajszej wyprzedaży. Siłę wykazał również cały sektor finansowy (+2,1%) pomimo zmniejszenia rekomendacji dla niektórych banków w WIG20. Poza Santanderem i Pekao, ponad 3% zyskały również akcje Allegro. Stratne są natomiast walory Pepco (-0,03%), CCC (-0,64%), CD Projekt (-0,94%) oraz Budimexu (-1,57%).

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB