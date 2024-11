Komentarz giełdowy: Wall Street wraca do zysków. Europa bez wyraźnego kierunku.

Po mieszanym otwarciu Wall Street wychodzi na prostą, wracając do umiarkowanych zysków po tygodniu zdefiniowanym przez realizację zysków i falę pytań o potencjalne konsekwencje polityki administracji Trumpa na wyniki amerykańskich firm. Zyskom przewodzi Nasdaq (+0,8%), niesiony przede wszystkim entuzjazmem wokół Tesli, której sprzyja zapowiedź potencjalnego luzowania prawa federalnego dot. autonomicznych samochodów. Odbijają również akcje Super Micro Computer (+14%), które doświadczają ostatnio silnej presji w związku z zaległym raportem finansowym i ryzykiem usunięcie z indeksu Nasdaq. Russell 2000 dodaje 0,75%, S&P500 notowany jest 0,4% wyżej, Dow Jones nadrobił stratę z początku sesji i trade’uje na ten moment na płasko.

Sentymentowi inwestorów w Europie brakuje wyraźnego kierunku. Źródłem niepewności pozostaje kwestia wpływu sztandarowych ceł Trumpa na sytuację ekonomiczną na Starym Kontynencie, co podkreślił dzisiaj m.in. prezes Bundesbanku. Zdaniem Joachima Nagela, implementacja polityki handlowej “na skalę Trumpa” może istotnie przyczynić się do wzrostu presji inflacyjnej, dodatkowo sabotując już wątpliwy wzrosty w strefie euro. Oczy inwestorów zwracają się zatem w kierunku dzisiejszego wystąpienia Christine Lagarde, podczas którego prezeska EBC ma odnieść się m.in. do wyzwań wynikających ze zmiany kursu polityki w USA.

Wśród europejskich indeksów zyskuje przede wszystkim brytyjski FTSE 100 (+0,47%), hiszpański IBX35 (+0,2%) oraz francuski CAC40 (+0,05%); tracą natomiast niemiecki DAX (-0,18%), włoski FTSE MIB (-1,37%) oraz rodzimy WIG20 (-0,19%).

GPW zamknęło dzisiejszą sesję na czerwono, głównie za sprawą strat na akcjach sektora finansowego, dóbr konsumenckich i nieruchomości. Wśród blue chipów najwięcej zyskały walory Grupy Kęty (+2,15%), LPP oraz Cyfrowego Polsatu (po 1,74%). W przypadku strat największym przegranym jest dzisiaj Pekao (-2,62%), zaraz po nim Allegro (-1,78%) oraz JSW (-1,75%).

Optymizm na warszawskim parkiecie objął dzisiaj przede wszystkim Benefit Systems, które zyskało ok. 5,8% na swoich akcjach po publikacji strategii na lata 2025-2027. Rozwój spółki ma zostać oparty o znaczne powiększenie bazy użytkowników, poprawę rentowności oraz ekspansję na arenie międzynarodowej. Z kolei w przypadku celów strategicznych na planowany okres, spółka celuje przede wszystkim w ugruntowanie swojej pozycji jako lidera w regionie CEE, penetrację nowych rynków (np. Turcja) oraz inwestycje w rozwój sieci obiektów.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB