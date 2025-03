Komentarz giełdowy: Wynikowe i taryfowe zawirowania na rynku

Rynek giełdowy na dobre przeniósł ciężar uwagi z sezonu wyników czołowych spółek na kwestie związane z polityką prowadzoną przez Trumpa. Wyniki Nvidii, które przez ostatnie kilka kwartałów pozostawały głównym cenotwórczym czynnikiem wspierającym hossę, zostały przez inwestorów odebrane chłodno, a mocniejsze ruchy wywołały nowe zmiany w polityce prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zapowiedź wprowadzenia 25% ceł na produkty z Unii Europejskiej wyraźnie ciąży na notowaniach spółek Starego Kontynentu. W szczególności widać to na niemieckim indeksie, który zamknął się dzisiaj z ponad 1% spadkiem. Słabe nastroje widać także na francuskim rynku (-0,5%) oraz szwajcarskim (-0,7%). Na mapie Europy pozytywnie wyróżnia się jedynie Wlk. Brytania, której indeks wzrósł dziś o 0,3%.

Negatywne trendy przejęły także sentyment na polskich indeksach, które zamknęły dzisiejszą sesję z ok. 1% spadkami. W WIG20 spadkom oparł się jedynie PKN Orlen, choć i w jego przypadku skala wzrostów została mocno ograniczona. Po początkowych 4% spółka kończy sesję jedynie na ok. 1,8% plusie. W głównej mierze wynika to z opublikowanych przez Orlen wyników finansowych, które pokazały poprawę kluczowych marż, a także przerwanie trendu spadkowego przychodów w ujęciu q/q, trwającego przez cały 2024 r. Spółka zapowiedziała rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 6 zł/akcję, co przy obecnym kursie oznacza ok. 9,5% stopę dywidendy.

Swoje wyniki zaprezentował także bank Pekao, który uzyskał dodatnie dynamiki zarówno na wyniku odsetkowym, jak i wyniku z tytułu prowizji. Mimo to nie udało mu się przebić rekordowego wyniku netto za 2023 r., choć nie licząc zeszłego roku wynik za 2024 r. stanowi najwyższy zysk netto w historii spółki.

Za oceanem rynek bardzo chłodno przyjął zmianę narracji Trumpa dotyczącą nowych ceł na Kanadę i Meksyk. Narracja prezydenta i administracji w tej kwestii pozostaje bardzo niespójna. Trump już wcześniej w tym tygodniu zapowiadał, że cła wejdą w życiu “zgodnie z planem”, po to, by kilka godzin później z Białego Domu wystosowano komunikat o niepewności w związku z prowadzonymi negocjacjami.

W trakcie pierwszego spotkania gabinetu Trumpa prezydent powiedział, że cła wejdą w życie 2 kwietnia, a rynek zinterpretował to jako informację ogólnie o planowanej polityce celnej administracji. Dziś jednak na swoim koncie na platformie Truth Social Trump znów zmienił narrację, podkreślając chęć wprowadzenia ceł na Meksyk i Kanadę od 4 marca.

To wszystko sprawia, że inwestorzy pozostają bardzo niepewni odnośnie tego, jaka rzeczywiście będzie finalna decyzja administracji, a niepewność szkodzi notowaniom giełdowym. Główne indeksy notują dziś spadki, z czego najgorzej radzi sobie technologiczny Nasdaq 100, który spada o prawie 1%. Nvidia, choć znów przewyższyła konsensus, a także zaprezentowała wciąż utrzymującą się wysoką dynamikę przychodów i zysków, traci dziś prawie 4%, co także ciąży na mocno skoncentrowanym na Big Techach indeksie.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB