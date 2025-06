Komentarz walutowy: Co dalej z jenem japońskim?

Para USDJPY w ostatnich miesiącach pozostaje pod silnym wpływem polityki monetarnej Banku Japonii oraz amerykańskiej Rezerwy Federalnej. BoJ pod przewodnictwem Kazuo Uedy, kontynuuje ostrożne podejście do normalizacji polityki pieniężnej – choć zapowiadane są kolejne podwyżki stóp procentowych, tempo ich wdrażania pozostaje bardzo powolne. Co to oznacza dla kursu tej pary?

Jen japoński w ujęciu rocznym zyskał ponad 9%, mimo że w ostatnim miesiącu osłabił się o ponad 1% względem dolara. Realne stopy procentowe w Japonii są wciąż głęboko ujemne, a inflacja, choć przekracza 3%, nie przekłada się na zdecydowane działania BOJ. Inwestorzy są coraz bardziej zniecierpliwieni brakiem wyraźnych sygnałów wsparcia dla jena, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć handlowych i ryzyka recesji. Przypomnijmy, że PKB Japonii skurczył się o 0,2% w I kwartale, w wyniku gwałtownego spadku eksportu.

Z drugiej strony w maju japońska inflacja bazowa CPI wzrosła o 3,7% rok do roku (prognozowano 3,6% r/r), osiągając najszybsze tempo od ponad dwóch lat i przewyższając prognozy rynkowe. Wzrost ten był napędzany głównie przez drożejącą żywność, zwłaszcza ryż, oraz rosnące ceny usług związane z presją płacową i solidnym wzrostem wynagrodzeń. Dodatkowym czynnikiem proinflacyjnym jest wzrost cen ropy naftowej, wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie, co może jeszcze bardziej podbić inflację w kolejnych miesiącach.

Z kolei dolar amerykański pozostaje silny do JPY przez relatywnie wyższe stopy procentowe w USA, mimo zamieszania w kwestii ceł. Różnice w stopach procentowych między USA a Japonią mogą się jeszcze powiększać, jeśli Fed zdecyduje się na utrzymanie restrykcyjnej polityki (co sugerował w środę prezes FED Jerome Powell), podczas gdy BOJ będzie działał ostrożnie.

W perspektywie najbliższych miesięcy para USD/JPY prawdopodobnie pozostanie pod wpływem czynników makroekonomicznych i politycznych. Kluczowe będą decyzje dotyczące stóp procentowych oraz rozwój sytuacji handlowej między USA a Japonią. Bank Japonii prawdopodobnie stanie się bardziej wyczulony na ryzyka inflacyjne wobec zmian geopolitycznych na świecie, chociaż musi uważać na słabe odczyty PKB z kraju. Na ten moment pewne wydaje się, że wysoka zmienność i niepewność pozostaną cechą charakterystyczną pary USD/JPY w 2025 roku.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB