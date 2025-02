Komentarz walutowy: Dolar zyskuje przed Minutkami FOMC

Tematem przewodnik dzisiejszej sesji na rynkach finansowych będą Minutki FOMC. Protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej wskaże, jakim czynnikami obecnie przejmują się bankierzy względem dostosowywania polityki monetarnej kluczowej gospodarki świata. Czego możemy spodziewać po dzisiejszym odczycie?

Przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział, że FOMC nie musi się spieszyć z dostosowaniem polityki, a protokół z posiedzenia, który zostanie opublikowany dzisiaj o 20:00, prawdopodobnie odzwierciedli to ostrożne podejście. Spodziewamy się, że protokół pokaże, że bankierzy FED dalej dyskutowali na temat zagrożeń wynikających z proponowanych przez administrację Trumpa zmian w polityce, z nastawieniem na ryzyko wzrostu inflacji. Oczekujemy, że protokół zasugeruje przedłużone utrzymanie stóp procentowych przez większą część pierwszej połowy tego roku, co teoretycznie może wspierać dolara w najbliższym czasie, o ile w kwestii polityki handlowej USA nie zajdą diametralne zmiany, względem zaangażowania Donalda Trumpa do podnoszenia taryf celnych.

Rynek walutowy to jednak nie tylko USA, ale również inne kraje. W tym aspekcie wyróżnia się dzisiaj dolar nowozelandzki, który niespodziewanie zyskuje na wartości wobec spadku szans na dalsze gwałtowne obniżki stóp procentowych w Nowej Zelandii. Bank Rezerw Nowej Zelandii obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 3,75% i zapowiedział dwie kolejne obniżki o 25 pb w kwietniu i maju. Gubernator Orr wskazał na niższą stopę docelową niż wcześniej prognozowano, celując w około 3% do końca roku. Mimo względenie gołębiego obrazu całej decyzji i komentarzy, nie przeszkodziło to jednak lekkiemu odbiciu notowań NZD. Na ten moment wydaje się jednak, że to bardziej odreagowanie po ostatnich spadkach notowań, a nie trwała zmiana trendu na walucie Nowej Zelandii.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB