Komentarz walutowy – Gospodarka USA nie będzie lądować?

Po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy pojawiły się nadzieje na scenariusz „no landing”. Oznacza to, że gospodarka wcale nie musi doświadczyć mocniejszego spowolnienia związanego z utrzymywaniem wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas, a kontynuować umiarkowany wzrost. Jednocześnie jednak doszło do wyraźnego zmniejszenia oczekiwań na obniżki stóp procentowych w USA. Z drugiej strony Chiny wracają na rynki po tygodniowym odpoczynku, gdzie kontynuowane są wcześniejsze wzrosty. Weekend nie przyniósł również eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, co skutkuje lekkim cofnięciem ropy.

W piątek poznaliśmy świetne dane z amerykańskiego rynku pracy. Wzrost na poziomie 254 tys. był najwyższy od pół roku, a dodatkowo mamy również spadek stopy bezrobocia do poziomu 4,1%. Tym razem oba badania: przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych pokazały wyraźną poprawę na rynku pracy we wrześniu. Dobre dane tym razem okazały się być dobre dla amerykańskiego rynku akcyjnego, gdyż sugerują scenariusz „no landing”, czyli braku spowolnienia gospodarczego. Oprócz tego dolar amerykański wyraźnie umocnił się i startuje z dzisiejszą sesją jeszcze mocniej niż w piątek. Para EURUSD spada do poziomu 1,0950, najniższego od 13 sierpnia. Jest to związane ze znacznym spadkiem prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych. Jeszcze przed danymi rynek wyceniał ponad 30% prawdopodobieństwa na kolejną obniżkę o 50 punktów bazowych. Po danych prawdopodobieństwo spadło do poziomu 10%, a dzisiaj nie wycenia się nawet pełnej obniżki o 25 punktów bazowych. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że po inflacji w tym tygodniu, którą poznamy w czwartek, inwestorzy ponownie zaczną wyceniać większe szanse na duże obniżki. Oczekuje się, że inflacja spadnie do 2,3% r/r.

Chiny wracają na rynki we wtorek, po tygodniu przerwy związanej z obchodami Złotego Tygodnia. Indeksy z pewnością będą chciały nadrobić stracony czas, dlatego możliwe są podobne wzrostu, jak w przypadku tych obserwowanych w Hongkongu. Inwestorzy mają nadzieje na to, że ostatnio ogłoszone działania stymulacyjne są jedynie wstępem i polityka fiskalna będzie starać się o poprawę sytuacji na mocno spadkowym rynku nieruchomości.

Warto również zwrócić uwagę, że nie doszło do eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Izrael działa dalej na południu Libanu i w dalszym ciągu stara się eliminować bojowników Hezbollahu, wraz z nowo wybranymi władzami. Niemniej, rynek obawiał się uderzenia Izraela w irańską infrastrukturę naftową, co miałoby być odpowiedzią na ostatni atak rakietowy. Jak wskazują medialne doniesienia, administracja Bidena miała perswadować na Izraelu brak takiego działania, czego skutkiem jest zatrzymanie wzrostów cen. Ceny pozostają jednak na najwyższym poziomie od końca sierpnia.

Złoty wciąż pozostaje słabszy na początku nowego tygodnia, choć skala osłabienia nie jest na razie zbyt duża. Chwilę po 9 za dolara płacimy 3,9311 zł, za euro 4,3142 zł, za funta 5,1572 zł, za franka 4,5814 zł.

Michał Staniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl