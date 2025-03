Komentarz walutowy: Jastrzębie Minutki BoJ. Co dalej z USDJPY?

Jen japoński odzyskuje dzisiaj nieco gruntu pod nogami dzięki jastrzębim komentarzom bankierów BoJ zawartych w protokole z ostatniego posiedzenia w sprawie stóp procentowych. Techniczny ruch nie zmienia jednak faktu, że para utrzymuje stabilne odbicie, które swoim zasięgiem przekroczyło psychologiczną barierę 150.00 jenów za dolara, tworząc podłoże pod trwalszy powrót wzrostów na USD.

Protokół z posiedzenia Banku Japonii faktycznie ujawnia dyskusje o dalszych podwyżkach stóp w Japonii. Członkowie BoJ zauważyli, że realne stopy procentowe pozostają znacząco ujemne pomimo styczniowej podwyżki do 0,5%, a jeden z nich zasugerował, że stopy powinny osiągnąć około 1% do końca 2025 roku. W tym samym czasie japoński premier Ishiba planuje wprowadzić środki antyinflacyjne, które zostaną wdrożone niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na rok fiskalny 2025, według agencji Kyodo. Stopa inflacji w Japonii wzrosła do 3,6% w grudniu 2024 roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2023 roku. Przysłowiowych „jastrzębi” w strukturach BoJ nie brakuje, ponieważ dyrektor ds. rynków w Sumitomo Mitsui przedstawił jeszcze bardziej jastrzębią prognozę, która zakłada, że stopy mogą ostatecznie osiągnąć poziom 2% - najwyżej od 1993 roku.

Kontrast między tendencją zacieśniania polityki BoJ a prognozą Rezerwy Federalnej dotyczącą dwóch obniżek stóp w 2025 roku zapewnia fundamentalne wsparcie dla jena. Jednakże pozytywny globalny sentyment rynkowy, który został wzmocniony nadziejami na mniej dotkliwe amerykańskie cła, odbiciem aktywności gospodarczej w USA, potencjalnym rozejmem między Rosją a Ukrainą oraz chińskimi bodźcami gospodarczymi umacnia dolara amerykańskiego. W tym aspekcie wydaje się jednak, że aprecjacja USD wynika z odreagowania ostatnich dynamicznych wzrostów pary EURUSD, która wraz z rolowaniem kontraktów i przejścia na nowy kwartał pozwala na uwzględnienie różnic w stopach Strefy Euro oraz USA i tym samym na tej głównej parze umacniać walutę rezerwową świata.

Dział Analiz XTB