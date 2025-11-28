Komentarz walutowy: Podwyżka BoJ przesądzona?

Dane inflacyjne z Tokio dane i reakcja rynku JGB po ich publikacji potwierdzają, że Bank Japonii (BOJ) utrzymuje się na ścieżce stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej, co zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w grudniu lub styczniu 2026 roku. Inflacja w Tokio utrzymała się na poziomie 2,8% r/r w listopadzie, co jest nieco wyżej niż prognozy analityków i sygnalizuje, że presja cenowa w Japonii nadal jest silna. Te dane wzmacniają przekonanie rynku, że BOJ będzie kontynuował wycofywanie się z ultraluźnej polityki pieniężnej, by kontrolować inflację i sprowadzić ją do celu 2%.​

Aukcja dwuletnich japońskich obligacji skarbowych (JGB) zakończyła się słabszym popytem, co potwierdza rosnące oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp przez BOJ. Bid-to-cover ratio spadł do 3,53 z 4,35 miesiąc wcześniej, a rentowność dwuletnich JGB wzrosła do ok. 0,98%, czyli najwyżej od 2008 roku. Słabszy popyt na obligacje oznacza, że inwestorzy oczekują wyższych stóp i unikają dłuższych pozycji, co może wspierać umocnienie jena japońskiego, jeśli BOJ faktycznie podejmie kolejną podwyżkę.​

Dla jena japońskiego kluczowe stają się zarówno decyzje BOJ, jak i komunikacja jego liderów. Analitycy i ekonomiści podkreślają, że słaby kurs jena może przyczynić się do dalszego wzrostu inflacji, co zwiększa presję na BOJ do działania. W obecnej sytuacji rynek wycenia ponad 50% szans na podwyżkę stóp już w grudniu, a ponad 80% do końca stycznia. Jednakże, obawy o ryzyko fiskalne i konieczność zwiększenia emisji długu mogą ograniczać dynamikę umocnienia jena, dlatego ostateczny kierunek zależy od komunikacji BOJ i decyzji na najbliższym posiedzeniu. Szczególnie istotne okazać się wszelkie komentarze dotyczące presji politycznej po zmianie władzy w Japonii i wybrania na urząd Premiera Sanae Takaichi, która uchodzi za relatywnie "gołębią" osobę, faworyzującą większą stymulację gospodarki, co rozmija się z planowaną polityką BoJ,

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB