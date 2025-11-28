Komentarz walutowy: Podwyżka BoJ przesądzona?

Dane inflacyjne z Tokio dane i reakcja rynku JGB po ich publikacji potwierdzają, że Bank Japonii (BOJ) utrzymuje się na ścieżce stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej, co zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w grudniu lub styczniu 2026 roku. Inflacja w Tokio utrzymała się na poziomie 2,8% r/r w listopadzie, co jest nieco wyżej niż prognozy analityków i sygnalizuje, że presja cenowa w Japonii nadal jest silna. Te dane wzmacniają przekonanie rynku, że BOJ będzie kontynuował wycofywanie się z ultraluźnej polityki pieniężnej, by kontrolować inflację i sprowadzić ją do celu 2%.
Aukcja dwuletnich japońskich obligacji skarbowych (JGB) zakończyła się słabszym popytem, co potwierdza rosnące oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp przez BOJ. Bid-to-cover ratio spadł do 3,53 z 4,35 miesiąc wcześniej, a rentowność dwuletnich JGB wzrosła do ok. 0,98%, czyli najwyżej od 2008 roku. Słabszy popyt na obligacje oznacza, że inwestorzy oczekują wyższych stóp i unikają dłuższych pozycji, co może wspierać umocnienie jena japońskiego, jeśli BOJ faktycznie podejmie kolejną podwyżkę.
Dla jena japońskiego kluczowe stają się zarówno decyzje BOJ, jak i komunikacja jego liderów. Analitycy i ekonomiści podkreślają, że słaby kurs jena może przyczynić się do dalszego wzrostu inflacji, co zwiększa presję na BOJ do działania. W obecnej sytuacji rynek wycenia ponad 50% szans na podwyżkę stóp już w grudniu, a ponad 80% do końca stycznia. Jednakże, obawy o ryzyko fiskalne i konieczność zwiększenia emisji długu mogą ograniczać dynamikę umocnienia jena, dlatego ostateczny kierunek zależy od komunikacji BOJ i decyzji na najbliższym posiedzeniu. Szczególnie istotne okazać się wszelkie komentarze dotyczące presji politycznej po zmianie władzy w Japonii i wybrania na urząd Premiera Sanae Takaichi, która uchodzi za relatywnie "gołębią" osobę, faworyzującą większą stymulację gospodarki, co rozmija się z planowaną polityką BoJ,
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie dnia: Początek grudnia pod znakiem tąpnięcia na rynku krypto
Komentarz Giełdowy: Dynamiczny wzrost gospodarki, spokojny parkiet warszawski
PILNE: Odczyt ISM poniżej oczekiwań. EURUSD rośnie!
Crypto news: Bitcoin traci 5%📉Kryptowaluty pod spadkową presją
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.