DE40: DAX nieznacznie traci 📉Deutsche Borse zyskuje wobec pogłosek o przejęciu Allfunds Group

Europejskie indeksy notują nieznacznie spadki na początku drugiej godziny notowań. Głównymi danymi z Europy, jakie poznamy dziś, są dane CPI z Niemiec, zaplanowane na godzinę 14:30. Akcje Deutsche Borse (DB1.DE), Infineon i Merck dominują dziś wzrosty w indeksie, walory Rheinmetall (RHM.DE) kontynuują spadki.

Źródło: xStation5

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Deustche Borse odbija wobec pogłosek o przejęciu AllfundsGroup

Deutsche Börse weszła w końcówkę roku z komunikatem, który natychmiast przykuł uwagę rynku. Grupa potwierdziła, że prowadzi wyłączną rundę rozmów na temat przejęcia Allfunds Group tj. jednego z największych europejskich dostawców usług w zakresie zarządzania funduszami. Sama informacja wystarczyła, aby akcje Allfunds wyraźnie zyskały po ostatnich spadkach, co pokazuje, jak rynek interpretuje potencjalną wartość takiej transakcji.

Rozmowy dotyczą nabycia całości wyemitowanego i przyszłego kapitału Allfunds Group Plc.

Zarząd Allfunds jednogłośnie zgodził się na wejście w okres wyłączności, opierając się na niewiążącej propozycji Deutsche Börse.

Propozycja zakłada łączną wycenę na poziomie 8,80 euro za akcję, z czego 4,30 euro miałoby być wypłacone w gotówce, a 4,30 euro w nowych akcjach Deutsche Börse, liczonych według 10-dniowego VWAP.

Dodatkowo akcjonariusze Allfunds mieliby prawo do dywidendy: 0,20 euro za 2025 r., do 0,20 euro (proporcjonalnie do dnia zamknięcia transakcji) za 2026 r. oraz 0,10 euro kwartalnie za 2027 r.

Transakcja nadal podlega standardowym warunkom: due diligence, ustaleniu końcowej dokumentacji oraz zatwierdzeniu przez rady obu spółek. Nie ma gwarancji, że proces zakończy się zawarciem umowy.

Ewentualna finalizacja wymagałaby także zgód regulacyjnych.

Choć komunikat nie zawiera jeszcze szczegółów finansowych dotyczących synergii, sama struktura procesu i narracja spółki pokazują klarowną strategię: Deutsche Börse chce wzmocnić swoją pozycję jako kluczowy operator infrastruktury finansowej w Europie. Główne założenia strategiczne można streścić następująco:

Połączenie z Allfunds miałoby stworzyć zharmonizowany, paneuropejski ekosystem usług dla funduszy, ograniczając fragmentację rynku.

Spółka wskazuje na potencjalnie znaczące oszczędności operacyjne i synergie kosztowe, choć nie podaje jeszcze liczb ani horyzontu czasowego.

Przejęcie ma zwiększyć efektywność procesów, wzmocnić zdolność inwestycyjną segmentu usług funduszowych oraz przyspieszyć wdrażanie nowych produktów i technologii.

Projekt wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia pozycji finansowej regionu oraz budowania platformy o globalnym zasięgu.

Na obecnym etapie nie analizujemy jeszcze wpływu transakcji na wyniki finansowe Deutsche Börse w kolejnych latach, bo brakuje danych o synergii i harmonogramie. Jednak już dziś widać, że firma kontynuuje trend ekspansji poprzez przejęcia, dążąc do konsolidacji rozdrobnionego rynku usług dla funduszy. To ruch, który – jeśli dojdzie do skutku – może przełożyć się na istotną zmianę konkurencyjnego krajobrazu w sektorze europejskiej infrastruktury inwestycyjnej.

DB1.DE (interwał D1)

Akcje operatora frankfurckiej giełdy kontynuują dziś odbicie po wielomiesięcznej wyprzedaży i wracają do poziomów z początku października. Wciąż notowane są ok. 5% poniżej 200 sesyjnej średniej.

Źródło: xStation5