Komentarz walutowy: Świąteczna przerwa na rynkach

Globalne rynki finansowe zmagają się obecnie z tymczasową przerwę z powodu świąt, co oznacza, że ​​reakcja na ostatnie dane ekonomiczne prawdopodobnie zostanie opóźniona do ponownego otwarcia rynków w przyszłym tygodniu.

Kalendarz na przyszły tydzień jest wypełniony znaczącymi publikacjami ekonomicznymi, w tym danymi z rynku nieruchomości w USA, wskaźnikami PMI z głównych gospodarek i raportami zysków przedsiębiorstw. Oczekuje się, że publikacje te rzucą światło na perspektywy gospodarcze pośród narastających napięć handlowych między USA a Chinami. W Japonii inflacja bazowa przyspieszyła do 3,2% w marcu, napędzana ciągłym wzrostem cen żywności. Bazowy wskaźnik CPI, zgodny z prognozami rynkowymi, wzrósł z 3% w lutym. To już trzeci rok z rzędu, w którym inflacja przekroczyła cel Banku Japonii wynoszący 2%, co komplikuje nadchodzącą decyzję w sprawie polityki pieniężnej, ponieważ bank centralny równoważy rosnącą presję cenową z ryzykiem związanym z taryfami celnymi USA.

W międzyczasie dolar nowozelandzki osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając 0,591 USD, ponieważ wyższe niż oczekiwano dane dotyczące inflacji nie zmieniły oczekiwań co do dalszych obniżek stóp procentowych przez Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ). Gospodarka Nowej Zelandii znajduje się na wczesnym etapie ożywienia po latach recesji, a presja cenowa w kraju stopniowo słabnie.

Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję inwestorzy uważnie obserwować będą komentarze bankier Fed Dally w celu uzyskania wszelkich wskazówek dotyczących przyszłego kierunku polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego. Dane CFTC dotyczące pozycji spekulacyjnych mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak inwestorzy pozycjonują się przed przyszłotygodniowym handlem, zwłaszcza po ostatniej zmienności rynku.

Dział Analiz XTB