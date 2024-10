Komentarz walutowy: USDJPY najwyżej od lipca

Wtorkowa sesja na międzynarodowych rynkach finansowych stoi pod znakiem słabości jena japońskiego. Waluta Japonii traci na fali bardziej zachowawczych komentarzy bankierów FED oraz ryzyka geopolitycznego, które jeszcze bardziej wspiera notowania waluty rezerwowej świata.

Para USD/JPY gwałtownie wzrosła w poniedziałek, przebijając krytyczny poziom 150,00. Ten znaczący ruch następuje na tle zwiększonej niepewności politycznej w Japonii, gdzie ostatnie sondaże sugerują możliwość powstania mniejszościowego rządu koalicyjnego po nadchodzących wyborach 27 października. Niestabilność polityczna wywiera dodatkową presję na jena, ponieważ rynki zmagają się z potencjalnymi implikacjami dla trajektorii polityki pieniężnej Banku Japonii. Co więcej, gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych po tym jak napływające dane makro oraz komentarze bankierów FED zmieniły oczekiwania rynku w kwestii tempa obniżek stóp procentowych na wolniejsze, jest nadal głównym motorem napędowym obserwowanych obecnie ruchów. Ta różnica w rentownościach pozostaje kluczowym czynnikiem wspierającym siłę dolara względem jena, szczególnie że rynki wyceniają obecnie około dwóch obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych w nadchodzącym roku, co jest bardziej konserwatywną perspektywą niż poprzednie oczekiwania.

Wymiar polityczny dodaje kolejną warstwę złożoności do perspektyw waluty. Potencjalna utrata większości przez rządzącą koalicję LDP-Komeito może znacząco wpłynąć na zdolność Banku Japonii do stopniowego wychodzenia z ultraluźnej polityki pieniężnej. Zróżnicowane stanowiska partii opozycyjnych w sprawie polityki pieniężnej, przy czym niektóre z nich opowiadają się za kontynuowaniem środków akomodacyjnych, powodują dodatkową niepewność na rynku. Pamiętajmy również, że przed nami wybory w USA, które będą miały bardzo duży wpływ na dolara amerykańskiego. Obecne sondaże sugerują, że to reprezentant Republikanów ma większą szansę na objęcie funkcji Prezydenta USA, co mając na uwadze jego opinie w kwestii wymiany handlowej z Chinami, może wznosić kwestie protekcjonistyczne, co dolarowi w średnim terminie może służyć.

W chwili obecnej na szerokim rynku FX najlepiej radzą sobie waluty Antypodów. Pod presją spadkową notowany jest wcześniej wspomniany jen japoński oraz dolar amerykański. Polski złoty zyskuje dzisiaj na wartości. Za dolara zapłacimy obecnie 3,8786 zł, za euro 4,3117 zł, za funta 5,1739 zł, a za franka 4,6010 zł.

Dział Analiz XTB