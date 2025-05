Konferencja RPP - Obecna obniżka to dostosowanie do niższej inflacji od prognoz

Zasoby złota to 509 ton, a ich udział to 22%. Rezerwy cały czas rosną, cel to utrzymanie ok. 20% udziału

NBP osiągnął cel. NBP jest 12 bankiem pod względem ilości złota

Teoretycznie NBP zarobił na papierze ok. 60-70 mld zł, ale NBP nie zamierza złota sprzedawać, więc nie ma to większego znaczenia

Decyzja RPP:

Członkowie Rady nie ulegli wcześniejszej presji, aby obniżać stopy procentowe

Decyzja została podjęta całą Radą. Kryterium decyzji to osiągnięcie inflacji 2,5% w średnim terminie czasu

Sytuacja kredytobiorców czy deweloperów nie jest celem NBP. NBP jest od walki z inflacją i stabilizacją pieniądza

Dane pozwoliły na obniżenie stóp procentowych. Inflacja za Q1 była o pół punktu procentowego niższa niż prognoza. Spadek inflacji był w dużej mierze związana ze zmianą koszyka GUS

Pomimo wzrostu cen administrowanych, akcyzy na wyroby tytoniowe, inflacja spadała

Wszystko wskazuje na to, że inflacja jest już za szczytem. Inflacja rzędu 3,5% w III kwartale

Płace wciąż rosną zbyt szybko, ale wpływ na inflację jest ograniczony. Twarde dane z gospodarki wypadały ostatnio słabo

Niska inflacja, prognozy niższej inflacji i osłabienie koniunktury były czynnikami odpowiedzialnymi za obniżenie stóp procentowych

Walka z inflacją nie została jeszcze zakończona. Czynniki takie jak ceny energii, cła są czynnikami ryzyka

Dostosowanie stóp w maju nie oznacza automatycznego cyklu obniżek (!)

Kolejne decyzje będą zależeć od napływających danych, prognoz dotyczących inflacji. RPP nie wyklucza żadnych decyzji

NBP nie zakłada ścieżki, działa w kierunku obniżenia inflacji do celu

Lipcowa projekcja będzie ważna. Niektórzy członkowie wskazują na te projekcje, a niektórzy chcą dopiero wrócić do decyzji na jesień

Wątpliwe, aby w przyszłym miesiącu doszło do jakiejś decyzji o zmianach stóp procentowych

Wczorajsza obniżka to dostosowanie, biorąc pod uwagę to, że inflacja była niższa o 0,5 punktu procentowego

Nie można jednak wykluczyć, że w pewnym momencie RPP nie wejdzie w cykl obniżek, gdyż niektórzy członkowie tego chcą

Rada powróci do rozważania zmiany stopy rezerw obowiązkowych w trakcie czerwcowego posiedzenia, ale nie musi to oznaczać automatycznej decyzji

Niektórzy członkowie Rady chcieli bardziej umiarkowanego dostosowania stóp, rozłożonego w czasie, ale doszło do konsensusu

Czy to w lipcu czy na jesień, większość Rady prawdopodobniej opowie się za cyklem - cykl jest wygodniejszy, czyli to oznacza 0,25. Decyzja o 0,5 była dostosowaniem.

Bardzo neutralne stanowisko ze strony szefa RPP. Nie wskazuje, żeby miało dojść do obniżki na kolejnym posiedzeniu i co ważniejsze nie mówi, że może dojść do obniżki w lipcu, wskazując na to, że tworzą się dwa obozy wskazujące na lipiec, a drugi na jesień. Złoty minimalnie umacnia się w trakcie wypowiedzi prof. Glapińskiego.