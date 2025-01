Medicalgorithmics zyskuje ponad 25% po podpisaniu nowej umowy 📈

Medicalgorithmics (MDG.PL)聽zawar艂o z ameryka艅skim centrum diagnostycznym umow臋 dot. udost臋pnienia oprogramowania DeepRhythmPlatform wraz ze wsparciem algorytm贸w sztucznej inteligencji DeepRhythmAI. W reakcji na t臋 informacj臋 notowania sp贸艂ki wystrzeli艂y o ponad 25%.聽

Oprogramowanie Medicalgorithmics s艂u偶y do analizy EKG i to od liczby wykonanych analiz zale偶e膰 b臋dzie finalna warto艣膰 wynagrodzenia. Mimo to umowa przewiduje tak偶e minimaln膮 stawk臋 miesi臋czn膮. Dodatkowo, wynagrodzenie wyp艂acane b臋dzie w dolarach, co mo偶e wp艂yn膮膰 na rentowno艣膰 sp贸艂ki w okresie trwania umowy. Umowa obowi膮zywa膰 b臋dzie przez 24 miesi膮ce od akceptacji przez ameryka艅sk膮 firm臋 dokonanej integracji i b臋dzie automatycznie odnawiana na okresy roczne, je艣li ameryka艅ski kontrahent nie zrezygnuje z niej w czasie do 90 dni przed zako艅czeniem okresu.聽

Samo wynagrodzenie na poziomie minimalnym przewiduje 1,7 mln USD (dotycz膮ce sesji i integracji) oraz minimalna stawka miesi臋czna wyniesie 60,8 tys. USD, co w okresie 24 miesi臋cy oznacza艂oby 艂膮czne przychody z umowy na poziomie ok. 3,16 mln USD (co w przeliczeniu na z艂 wynosi ok. 12,8 mln z艂). Wobec tego nawet w najbardziej zachowawczym scenariuszu, umowa odpowiada艂aby za prawie 15% osi膮gni臋tych przychod贸w z 2023 r.聽

Jednocze艣nie warto podkre艣li膰, 偶e sp贸艂ka przewiduje du偶o bardziej optymistyczny scenariusz ni偶 minimalne stawki. Spodziewa si臋, 偶e w pierwszym roku przychody miesi臋czne wynosi膮 ok. 1,1 - 1,7 mln z艂 (265 - 425 tys. USD), co stanowi ponad 5-krotnie wy偶sz膮 warto艣膰 od minimalnej stawki. W drugim roku Medicalgorithmics szacuje, 偶e srednie miesi臋czne przychodoy mog膮 wzrosn膮膰 do 1,5 - 2,1 mln z艂 (362-515 tys. USD).聽

聽

Notowania sp贸艂ki od lipca 2024 r. znajduj膮 si臋 w trendzie spadkowym, przy czym w pa藕dzieniku tempo spadk贸w przyspieszy艂o. Dzisiejsze wybicie wynosi notowania ponad ograniczenia nowego trendu, jednak nale偶y pami臋ta膰, 偶e jednorazowe wybicia na tak膮 skal臋 jeszcze nie 艣wiadcz膮 o umocnieniu si臋 i zmianie trendu. Istotnym poziomem jest linia 23,6 z艂, kt贸ra wyznacza ograniczenia poprzedniego kana艂u spadkowego. 殴r贸d艂o: xStation