Mocne cofnięcie ropy. Czy OPEC+ zareaguje?

Ropa cofa się dzisiaj ponad 4% wobec niepewności dotyczącej sytuacji popytowej oraz perspektywę większej podazy. Wydaje się, że obawy związane z brakiem produkcji ze strony Libii nieco spadły, ale nie należy bagatelizować tej sytuacji. Jednocześnie spadek produkcji z Libii może jedynie utwierdzić OPEC+ w przekonaniu, że polityka przywracania produkcji na poziomie 180 tys. brk na dzień w każdym miesiącu jest właściwa.

Ostatnio pisaliśmy na temat odbicia popytu w Azji i przede wszystkim w Chinach, gdzie import ropy na dzień był wyższy w sierpniu o ok. 1 mln brk. Wciąż jednak brakuje sporo do rekordów z poprzednich dwóch lat. Patrząc na inne proxy dla popytu, czyli przerób surowca przez rafinerie prywatne w Shandong, widzimy wyraźne odbicie za sierpień z okolic wieloletnich dołków (w zasadzie dla okresu maj-sierpień mieliśmy najmniejszy przerób od 5 lat). Warto jednak pamiętać, że dla średniego wykorzystania mocy rafineryjnych na poziomie ok. 65-66% sporo brakuje z obecnych 52%. Nawet jeśli odbicie będzie stałe, to wciąż przerób ropy w Chinach jest na relatywnie niskim poziomie.

Wykorzystanie mocy rafineryjnych w regionie Shandong. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zdaniem RBC obecna sytuacja fundamentalna wymaga zmiany decyzji ze strony OPEC+. Zdaniem banku odpowiednim momentem na rozpoczęcie przywracania produkcji będzie początek roku. Oczywiście sam OPEC+ może liczyć na stały trend ożywienia w Azji, wykorzystanie niższych cen oraz nadchodzące ożywienie gospodarcze po ewentualnych cięciach stóp procentowych. Z drugiej strony warto pamiętać, że cięcia stóp zwykle nadchodziły w momencie problemów gospodarczych, a te wciąż nie są wykluczone. Sytuacja wyklaruje się mocniej po piątkowych danych z rynku pracy w USA. Na ten moment warto jednak zauważyć, że niskie marże rafineryjne na rynku wskazują na brak perspektyw popytowych, co może ograniczyć odbicie cen, nawet przy przedłużąjących się problemach produkcyjnych w Libii. Oczywiście te mogą w większym stopniu rzutować na powiększenie spreadu między ceną ropy Brent oraz WTI.

Crack spread dla ropy WTI z przesunięciem dla ceny WTI. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa naftowa tąpnęła mocniej podczas dzisiejszej sesji, co może być powiązane z powrotem do pracy traderów na Wall Street. W tym momencie cena przebiła się przez wsparcie na poziomie 71 USD i notowana jest najniżej od stycznia. Źródło: xStation5