⏬NATGAS traci 2,5%

Wysokie temperatury w USA przypominają zeszłoroczną ciepłą jesień i zimę, co zmniejszyło zużycie gazu w okresie grzewczym

Gaz ziemny kontynuuje silne spadki i traci dzisiaj 2,5%. Wczoraj nie udała się próba odbicia, choć wciąż dzisiaj obserwujemy testy średniej 50 i 100 okresowej w okolicach poziomu 2,45 USD. Nieco poniżej znajduje się wsparcie w postaci zniesienia 38.2 oraz wzrostowej linii trendu przy poziomie 2,37 USD/MMBTU. Warto zauważyć, że przed ostatnimi 3 rolowaniami pojawiała się presja spadkowa na cenę. Obecne rolowanie z kontraktu listopadowego na kontrakt grudniowy będzie przedostatnim rolowaniem w górę. Od kontraktu styczniowego do kontraktów letnich będziemy obserwować backwardation.

Wciąż wydaje się, że istnieje szansa na podobny ruch co w zeszłym roku, kiedy po rolowaniu kontraktów doszło do wyraźnego wzrostu na poziomie 10%. Spadki rozpoczęły się jednak początkiem listopada, kiedy to przypada termin pierwszego spadku zapasów. Ten może jednak nastąpić później, niż wynikałoby to z sezonowości, patrząc na perspektywy pogodowe.

Sezon chłodniczy jest już za nami, dlatego wyższe temperatury wskazują, że popyt na gaz ze wzgledu na popyt grzewczy może być niski w najbliższym czasie. Dłuższa 2 tygodniowa perspektywa również pokazuje utrzymujące się wysokie temperatury. Źródło: Bloomberg Finance LP

Przez ostatnie tygodnie obserwowaliśmy mniejszy wzrost zapasów, niż wynikałoby to z sezonowości. Teraz jednak przyrost powrócił do zakresu 5 letniego i istnieje szansa, że w najbliższych 2-3 tygodniach przyrost zapasów może zbliżyć się do poziomu 100 bcf. Wobec tego istnieje duże prawdopodobieństwo, że wraz z faktycznym rozpoczęciem sezonu grzewczego, rozpoczną się również większe spadki cenowe.

Zapasy przez większość wakacji rosły mniej od oczekiwań. Teraz jednak sytuacja powraca do normy, co może wywierać presję spadkową na gazie w najbliższych tygodniach. Źródło: Bloomberg Finance LP

Po jutrzejszej sesji dojdzie do zamiany kontraktu terminowego z listopadowego na grudniowy. Kontrakt grudniowy jest notowany ok. 0,4 USD wyżej. Wobec tego istnieje szansa na otwarcie w okolicach poziomu 2,8 USD/MMBTU w piątek. Jeśli scenariusz z zeszłego roku miałby się powtórzyć, to można byłoby liczyć na wzrost do poziomu 3-3,2 USD/MMBTU w kolejnych kilku sesjach, a następnie jeśli pogoda będzie cały czas dobra, spadki mogą rozpocząć się zgodnie z sezonowością. Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym po rolowaniu presja spadkowa zostanie utrzymana, co może skutkować z próbą domknięcia luki. Wtedy zakres ruchu spadkowego będzie wynosił przynajmniej 0,3-0,4 USD.