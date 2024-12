⏬NATGAS traci niemal 3,5%

Kolejne ocieplenie na koniec roku wywołuje wyprzedaż na kontraktach na gaz ziemny

Gaz ziemny w USA traci na początku tygodnia niemal 3,5%, co jest kontynuacją mocnego cofnięcia z końcówki zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu cena przebiła 3,5 USD/MMBTU w odpowiedzi na potężny spadek zapasów, który sięgnął 190 bcf. Był on większy niż standardowo, choć warto zauważyć, że poprzednie zmiany zapasów były znacznie mniejsze niś standardowo. To powoduje, że poziom zapasów w USA pozostaje wyraźnie powyżej 5 letniej średniej.

Zmiana zapasów gazu w USA. Dane z zeszłego tygodnia pokazały potężny spadek zapasów, który zwykle nie jest widoczny w tym okresie w roku. Jednocześnie jednak mamy powrót do wyższych temperatur. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zmiana zapasów za poprzedni tydzień, czyli dane, które będą publikowane w tym tygodniu, powinny pokazać kolejny mocny spadek zapasów. Jednak dane za ten tydzień, które opublikowane zostaną w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej pokażą już mniejszy spadek. Warto jednak zauważyć, że prognozy pogody cały czas się zmieniają. Tydzień świąteczny ma przynieść chwilowe ochłodzenie na wschodzie USA. Z drugiej strony sama końcówka roku ma przynieść już wyraźnie wyższe temperatury.

Perspektywy pogodowe na tydzień świąteczny. Ma być zimniej na wschodzie, czyli w kluczowych regionach grzewczych w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sama końcówka roku ma już jednak przynieść wyraźne ocieplenie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sama cena gazu obniża się tuż przed rolowaniem, które odbędzie się jutro po zakończeniu sesji. Warto pamiętać, że rynek znajduje się obecnie w backwardation. Rolowany kontrakt styczniowy będzie przechodził na kontrakt lutowy, który notowany jest obecnie ok. 10-15 centów niżej. Gaz może potencjalnie otworzyć się w okolicach ważnego wsparcia przy 3 USD/MMBTU oraz przy wzrostowej linii trendu, która wspierana jest też przez 50 okresową średnią. Sezonowość w dalszym ciągu pokazuje jednak kierunek południowy.

Źródło: xStation5