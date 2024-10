Netflix powyżej oczekiwań w trzecim kwartale, abonament z reklamami strzałem w dziesiątkę

W czwartek 17 października 2024 roku Netflix zaprezentował wyniki za trzeci kwartał. Konsensus analityków zakładał przychody na poziomie 9,78 mld USD, 5,15 dolara zysku na akcję i wzrost liczby aktywnych subskrybentów o 4,5 mln. Spółce udało się przebić założenia w każdej kategorii, osiągając odpowiednio 9,82 mld USD przychodów, 5,4 dolara zysku na akcję i aż 5,07 mln nowych aktywnych subskrybentów (+15% r/r). Akcje po ogłoszeniu wyników rosły o ponad 4% do $716 w momencie pisania.

Znaczący wzrost subskrypcji

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby subskrybentów o 5,1 mln, znacznie powyżej prognoz. Stanowi to wyraźny sygnał, że Netflix skutecznie radzi sobie z rosnącą konkurencją na rynku streamingowym. Firma konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji i wzmacniania swojej oferty, co znajduje odzwierciedlenie w rozwoju segmentu reklamowego. Subskrypcje z reklamami wzrosły o imponujące 35% kwartał do kwartału, potwierdzając trafność obranej strategii. Netflix planuje dalszą ekspansję tego modelu na kolejne rynki w 2025 roku, co może stać się istotnym źródłem przychodów w przyszłości. Nie można pominąć znaczącego wzrostu marży operacyjnej do 30% z 22% rok wcześniej oraz przekroczenia oczekiwań odnośnie do zysku na akcję.

Nowy format i treści będą dostępne dla subskrybentów

Netflix zapowiada interesujące nowości w swojej ofercie, w tym długo oczekiwany drugi sezon "Squid Game", a także wkracza w nowy dla siebie obszar transmisji sportowych. Planowana walka bokserska Jake'a Paula z Mike'em Tysonem oraz transmisje meczów NFL w okresie Bożego Narodzenia to wyraźny sygnał, że firma zamierza poszerzyć swoją ofertę o wydarzenia transmitowane na żywo, co może przyciągnąć nowych subskrybentów i zwiększyć zaangażowanie obecnych.

Prognozy dalszego wzrostu

Mimo imponujących wyników, Netflix stoi przed pewnymi wyzwaniami. Rosnąca konkurencja na rynku streamingowym wymusza ciągłe inwestycje w nowe treści i innowacje. Dodatkowo, choć segment reklamowy rośnie, firma nie spodziewa się, że będzie on głównym motorem wzrostu przychodów przed 2026 rokiem. Interesującą zmianą jest również planowane zaprzestanie raportowania liczby subskrybentów od pierwszego kwartału 2025 roku, co może wpłynąć na sposób, w jaki inwestorzy oceniają wyniki spółki. Patrząc w przyszłość, Netflix prognozuje 15-procentowy wzrost przychodów w całym 2024 roku oraz poprawę marży operacyjnej do 27%.

Podsumowując, wyniki Netflixa za trzeci kwartał 2024 roku potwierdzają silną pozycję firmy na rynku i zdolność do adaptacji. Przekroczenie oczekiwań analityków w kluczowych wskaźnikach, w połączeniu z planami rozwoju oferty i kont z reklamami, sugeruje, że Netflix jest na dobrej drodze do dalszego umacniania swojej pozycji. Inwestorzy z pewnością będą uważnie śledzić rozwój nowych inicjatyw firmy, szczególnie w obszarze transmisji na żywo i monetyzacji reklam, które mogą stać się kluczowymi czynnikami wzrostu w nadchodzących latach.

Maksymilian Kuch, DI

Analityk Rynku Akcji XTB