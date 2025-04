Netflix zyskuje 1% przed wynikami za I kwartał 2025📈Co pokaże gigant? 📊

Akcje Netflixa (NFLX.US) zyskuj膮 dzi艣 niewiele ponad 0,5% przed kluczowym raportem za I kwarta艂 2025 roku. B臋d膮 to zarazem wyniki, kt贸re Wall Street szczeg贸lnie uwa偶nie b臋dzie obserwowa膰, bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e w 2022 roku s艂aby raport Netflixa poprzedzi艂 spore spadki na ameryka艅skiej gie艂dzie i obawy o recesj臋. Zatem Netflix pos艂u偶y jako pewien 'papierek lakmusowy' popytu konsument贸w na 'us艂ugi uznaniowe'. Mo偶e by膰 wi臋c kluczowy dla nastroj贸w wok贸艂 wielu akcji ameryka艅skich sp贸艂ek.

Czy sp贸艂ka oprze si臋 obawom o recesj臋 i poka偶e odporno艣膰 na wahania nastroj贸w gospodarczych? Czego oczekuj膮 inwestorzy?聽Zarz膮d sp贸艂ki zapowiedzia艂, 偶e rezygnuje z raportowania kwartalnych przyrost贸w liczby subskrybent贸w oraz 艣redniego przychodu na u偶ytkownika (ARPU). Od tej pory b臋dzie informowa膰 o tych danych wy艂膮cznie przy osi膮ganiu tzw. 鈥瀔amieni milowych鈥. To oznacza mniej przejrzysto艣ci w kluczowych metrykach wzrostu i wi臋kszy ci臋偶ar interpretacyjny dla rynku. Rynek opcji wskazuje na 8% zmienno艣膰 akcji po dzisiejszym raporcie, po sesji w USA.

Oczekiwania - poprzeczka ro艣nie? Przychody: 10,5 mld USD vs 9,37 mld USD rok temu i 10,42 mld USD prognoz Netflixa

Zysk na akcję: 5,68 USD vs 5,28 USD rok temu i 5,58 USD prognoz Netflixa Inwestorzy oczekują, że wyniki firmy nieznacznie przekroczą jej własne oczekiwania. Pamiętajmy jednak, że w momencie gdy Netflix wydawał prognozy, nastroje w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze. Na koniec 2024 roku liczba globalnych subskrybentów wyniosła 301,6 mln. Jak dotąd przewaga firmy w zakresie ilości i ocen produkcji przekłada się na większe zaangażowanie użytkowników, wzrost liczby subskrypcji i  siłę cenową. W 2024 roku przychody spółki wzrosły o 16% r/r, marża z 21% do 27%, a ilość subskrypcji o 41 mln, bijąc rekord z 2020 roku. W tym roku oglądalność napędzać mógł drugi sezon Squid Game, debiut WWE Raw (zwłaszcza USA) i Adolescence. Rynek oczekuje, że firma w II kwartale przedstawi 10,88 mld USD przychody i 6,24 USD zysku na akcję, wykazując nie tylko zdolność 'przetrwania' ale wzrostu mimo trudnego otoczenia gospodarczego.

Komentarze analityk贸w

Wed艂ug Bank of America, nastroje wok贸艂 Netflixa s膮 bardzo solidne, poniewa偶 sp贸艂ka pokaza艂a odporno艣膰 na wiele rynkowych zawirowa艅 i zaczyna by膰 postrzegana jako 'odporna' na ew. recesje. Potrzeba rozrywki mo偶e okaza膰 si臋 na tyle znacz膮ca, 偶e nawet s艂abn膮cy konsumenci nie odm贸wi膮 sobie korzystania ze streamingu. Analitycy BofA wskazali, 偶e sp贸艂ki rozrywkowe radzi艂y sobie dobrze w czasach spowolnienia.

Podobne stanowisko zaj臋li analitycy Raymond James, kt贸rzy okrzykn臋li sp贸艂k臋 jednym z najbardziej 'defensywnych wybor贸w' w bran偶y medi贸w cyfrowych. Bloomberg Intelligence przyj膮艂, 偶e cele sp贸艂ki, zak艂adaj膮ce podwojenie przychod贸w i potrojenie EBIT do 2030 r., z mar偶膮 operacyjn膮 rz臋du 40%, wspieraj膮 pozytywne prognozy dla wyceny przedsi臋biorstwa, uwzgl臋dniaj膮c 艣redniorocznie rosn膮c膮 o 18 mln u偶ytkownik贸w baz臋 klient贸w. Wysokomar偶owe przychody z reklam do 2030 roku maj膮 wzrosn膮膰 do 9 mld USD i stanowi膰 ok. 11% przychod贸w.

Netflix (wykres D1)

Cena akcji Netflixa znajduje si臋 w d艂ugoterminowym trendzie wzrostowym i podczas ostatniej paniki na Wall Street obroni艂a EMA200 (czerwona linia) przy 850 USD za walor. Od tego czasu akcje sp贸艂ki wzros艂y o ponad 15%. Kluczowy op贸r to obecnie 'okr膮g艂e' 1000 USD za walor.聽Zarz膮d sp贸艂ki zapowiedzia艂, 偶e rezygnuje z raportowania kwartalnych przyrost贸w liczby subskrybent贸w oraz 艣redniego przychodu na u偶ytkownika. To oznacza mniej przejrzysto艣ci w kluczowych metrykach wzrostu i wi臋kszy ci臋偶ar interpretacyjny dla rynku

殴r贸d艂o: xStation5

Mno偶niki finansowe Netflixa

Sp贸艂ka wyceniana jest z pot臋偶n膮 premi膮 wzgl臋dem indeksowej 艣redniej, ze wska藕nikiem cena zysk bliskim 50 i 12-miesi臋cznym, oczekiwanym na poziomie bliskim 40. To poziomy, kt贸re sp贸艂ce mo偶e by膰 ci臋偶ko obroni膰, raportuj膮c 'tylko' dobry, lub nawet bardzo dobry raport. W zasadzie mo偶emy przyj膮膰, 偶e przy tak napi臋tej wycenie w wynikach inwestorzy b臋d膮 szczeg贸lnie wyczuleni na jakiekolwiek negatywne niespodzianki. Z drugiej strony wysoka jako艣膰 zarz膮dzania, rosn膮cy zwroty z zainwestowanego kapita艂u (ROIC) przy spadaj膮cych kosztach (WACC) wskazuje na dalsz膮 mo偶liwo艣膰 generacji warto艣ci dla akcjonariuszy.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.