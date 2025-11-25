Nowa era chipów AI: Google wyzwanie dla Nvidii

Alphabet poinformował ostatnio, że rozwija własne procesory TPU, na których trenuje modele AI, a teraz pojawiają się informacje, że Meta poważnie rozważa wykorzystanie tych chipów w swoich centrach danych. To wydarzenie może mieć ogromne konsekwencje dla rynku sprzętu AI i bezpośrednio wpłynąć na pozycję Nvidii, która do tej pory praktycznie zmonopolizowała segment GPU w infrastrukturze centrów danych.

Centra danych stanowią kluczowy filar biznesu Nvidii i odpowiadają za około 90 procent przychodów spółki. Dotychczasowe dominujące GPU Nvidii były wykorzystywane do trenowania i obsługi modeli AI w największych chmurach na świecie, co zapewniało stabilne i wysokomarżowe źródło przychodów. Decyzja Meta o przestawieniu części infrastruktury na TPU Google oznacza, że Nvidia może zacząć tracić kluczowych klientów w strategicznym segmencie. Nawet niewielki odpływ mocy obliczeniowej z centrów danych może mieć wymierny wpływ na wyniki finansowe spółki i tempo wzrostu w najbardziej dochodowej części biznesu.

Równocześnie Alphabet rozwija własną infrastrukturę TPU i we współpracy z Broadcomem przygotowuje chipy, które oferują wyższą wydajność przy niższym zużyciu energii. Premierowy model Gemini 3, trenowany głównie na TPU, pokazuje, że Google aktywnie testuje i monetyzuje swoje procesory w realnych scenariuszach AI, co daje spółce przewagę technologiczną i potencjalnie nowe źródła przychodów. Dla Nvidii oznacza to rosnącą konkurencję nie tylko w zakresie mocy obliczeniowej, ale także efektywności energetycznej i kosztowej, które są kluczowe przy rozbudowie centrów danych.

Rynek już zareagował na te sygnały. Kurs Alphabetu wzrósł po godzinach handlu, a akcje Nvidii odnotowały spadek, co pokazuje, że inwestorzy postrzegają potencjalne zagrożenie dla dominacji GPU w centrach danych. Broadcom, jako partner Google przy produkcji TPU, zyskał dodatkowy impuls, a jego notowania poszły w górę o ponad dziesięć procent, co podkreśla rosnące znaczenie ekosystemu wokół nowych chipów AI.

Dla rynków sytuacja Nvidii staje się szczególnie istotna. W miarę jak Meta i inni liderzy technologiczni mogą wprowadzać TPU na szeroką skalę, Nvidia będzie musiała rozważyć zmiany w strategii cenowej oraz przyspieszyć inwestycje w nowe generacje GPU, aby zachować przewagę w najbardziej dochodowym segmencie centrów danych. Takie działania mogą mieć bezpośredni wpływ zarówno na marże, jak i na tempo wzrostu przychodów w tym kluczowym obszarze.

Możliwa współpraca Meta i Google w zakresie TPU wskazuje na istotne przetasowanie sił w branży AI. Alphabet i Broadcom zdobywają coraz silniejszą pozycję, natomiast Nvidia staje przed realnym ryzykiem utraty udziałów w strategicznym segmencie centrów danych, który odpowiada za prawie dziewięćdziesiąt procent jej przychodów. W najbliższym czasie tempo wdrażania TPU przez duże firmy oraz dalszy rozwój Gemini 3 mogą zdecydować o tym, jak będzie wyglądać równowaga sił na rynku sprzętu AI.