OPEC+ rozważa większy wzrost produkcji w lipcu niż 411 tys. baryłek na dzień. Ropa kontynuuje silne spadki

Jeszcze przed oficjalną decyzją OPEC+, ceny ropy reagowały na spekulacje o kolejnym większym zwiększeniu produkcji. Lipiec ma być 3 miesiącem z rzędu o mocniejszym (około 3 krotnie) wzroście produkcji niż planowano. Kontrakty na amerykańską ropę WTI spadły o ok. 1,2% do 60,2 USD za baryłkę, natomiast Brent zalicza spadek niemal o 1,6% do poziomu 62,35 USD

Rynek obawia się, że dalszy wzrost podaży przy obecnej niepewności co do globalnego popytu (m.in. spowolnienie wzrostu w dużych gospodarkach) może prowadzić do dalszego spadku cen. Wiele banków inwestycyjnych na świecie kontynuuje obniżki swoich prognoz, wskazując na spadek nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym