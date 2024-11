Palantir zyskuje 8% i osiąga nowy rekord 📈Firma czeka na debiut na Nasdaq i przedłuża umowę z RioTinto

Akcje Palantir Technologies (PLTR.US) zyskuj膮 8%, po tym jak firma wskaza艂a, i偶 przeniesie akcje z NYSE i b臋zie notowana na rynku Nasdaq Global Select; firma zamierza spe艂ni膰 wymogi i zosta膰 w艂膮czona do Nasdaq 100 od 26 listopada.

Palantir odnowi艂 te偶 wieloletni膮 umow臋 z Rio Tinto Group, globaln膮 firn膮 wydobywcz膮 i metalurgiczn膮. Umowa zapewni Rio Tinto dost臋p do platformy sztucznej inteligencji Palantir na kolejne cztery lata. Korzystaj膮ce ju偶 od lat z Palantir Foundry, Rio Tinto opracowa艂o ju偶 model tzw. cyfrowego bli藕niaka 鈥濷ntology鈥, kt贸ry dzia艂a jako inteligentna struktura danych dla podstawowych operacji biznesowych sp贸艂ki.聽

鈥濵amy du偶e oczekiwania co do wykorzystania przez Rio Tinto platformy AI Palantir, na podstawie tego, co ju偶 osi膮gn臋li dzi臋ki Foundry i ich ambicje w zakresie bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Platforma Ontolotgy stworzona przez zesp贸艂 Rio Tinto w Foundry w ci膮gu ostatnich trzech lat umo偶liwia szybkie wdra偶anie rozwi膮za艅 AI dla najpilniejszych wyzwa艅 operacynych Rio Tinto i zapewnia najlepsze i bezpieczne praktyki operatora w obszarach takich jak identyfikacja ryzyka, zarz膮dzanie aktywami oraz procesy zam贸wie艅 i realizacji 艂a艅cucha dostaw鈥.

Sp贸艂ka poinformowa艂a, 偶e wprowadzi艂a zestaw nowych funkcji i zestaw贸w narz臋dzi maj膮cych na celu usprawnienie procesu rozwoju dla u偶ytkownik贸w, w ramach pierwszej konferencji dla programist贸w, na pocz膮tku tego tygodnia.

Wydarzenie zgromadzi艂o grup臋 150 prywatnych i rz膮dowych lider贸w, kt贸rzy zapoznali si臋 z ofert膮 AIP (Application Integration Platform).

Narz臋dzia, kt贸re zaprezentowa艂 Palantir to m.in. Ontology SDK 2.0, Platform APIs, Workflow Builder. Firma pracuje te偶 nad kolejnymi m.in. Agent Studio, Platform Branching, Compute i Multi-Modal Data Plane.

Palantir twierdzi, 偶臋 dzi臋ki AIP dla programist贸w, producent dom贸w Lennar by艂 w stanie budowa膰 projekty '50 razy szybciej'.

Akcje Palantir (PLTR.US)

Akcje Palantir notowane s膮 z dwukrotn膮 premi膮 wzgl臋dem EMA200 (czerwona linia); inwestorzy maj膮 nadzieje, 偶e nowe platformy sp贸艂ki istotnie poprawi膮 jej przychody i zyski w kolejnych latach i p艂ac膮 za to olbrzymi膮 premi臋, ze wska藕nikiem cena zysk na poziomie 300.

聽

殴r贸d艂o: xStation5

Wycena i mno偶niki Palantir

Akcje sp贸艂ki notowane s膮 z wysok膮 premi膮, a wska藕nik P/E forward znalaz艂 si臋 na poziomie 130, z EV/EBITDA na 350. Inwestorzy oczekuj膮, 偶e nowe platformy AI i big data przynios膮 firmie dynamiczny wzrost sprzeda偶y i zysk贸w. Palantir utrzymuje te偶 szerok膮 fos臋 w sektorze AI adresowanych dla sektora obronnego i analizy danych wywiadowczych.

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.