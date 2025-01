PILNE: Bank Kanady tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami

Stopy ścięte do 3,0% z poziomu 3,25%, zgodnie z oczekiwaniami. USDCAD kontynuuje spadki rozpoczęte w ostatniej godzinie. Dosyć ciekawie prezentuje się oświadczenie oraz oczekiwania banku w stosunku do inflacji oraz PKB:

Bank Kanady usuwa wytyczne dotyczące stóp procentowych z oświadczenia, co jest związane z niepewnością w stosunku do taryf celnych

BoC przyznaje, że stopy zostały zredukowane znacząco, co doprowadziło do umocnienia gospodarki

BoC zapowiada koniec QT i zamierza zacząć ponownie skupować aktywa od marca

Perspektywa inflacyjna podniesiona na 2025 rok do 2,3% oraz do 2,1% na 2026

Konsumpcja oraz aktywność na rynku nieruchomości znajduje się na wysokim poziomie

Potencjalny wzrost gospodarczy może być zredukowany przez mniejszą imigrację, ryzyko związane z taryfami

PKB w 2025 roku ma wzrosnąć na poziomie 1,8%

Potencjalne taryfy mogą wpłynąć pozytywnie na inflację

Wzrost gospodarczy może być znacznie ograniczony przez taryfy na poziomie 25% (obniżenie wzrostu o 2,5 punktu procentowego)

Taryfy mogą dodać 0,8 punktu procentowego do inflacji rocznej

CAD znacząco osłabił się w stosunku do USD, co jest związane z niepewnością dotyczącą taryf

Projekcje inflacyjne Banku Kanady. Widać wyższą potencjalną inflację, co może ograniczyć potencjał do dalszych obniżek stóp procentowych. Z drugiej strony BoC zamierza rozpocząć skup aktywów od marca. Źródło: Bloomberg Finance LP, Bank of Canada

Wydaje się, że oświadczenie jest nieco bardziej jastrzębie, ale generalnie jest to też związane z dużą niepewnością dotyczącą przyszłości. Jednocześnie jednak BoC zamierza wznowić program QE, ale jednocześnie dostrzega problem zbyt taniego CADa.

USDCAD rośnie dzisiaj, ale w ostatniej godzinie doszło do zredukowania wzrostu. Para pozostaje jednak wysoko w okolicach ostatnich wieloletnich szczytów.