PILNE: Ceny handlowe w USA w górę. EURUSD odbija od początku dnia

Ceny importowe w USA za listopad: 0,1% m/m (oczekiwano: -0,1% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Ceny importowe w ujęciu rocznym: 1,3% r/r (oczekiwano: 1,0% r/r; poprzednio: 0,8% r/r)

Ceny eksportowe w USA za listopad: 0,0% m/m (oczekiwano: -0,3% m/m; poprzednio: 0,8% m/m)

Ceny eksportowe w ujęciu rocznym: 0,8% r/r (oczekiwano: 0,3% r/r; poprzednio: -0,1% r/r)

Ceny importowe i eksportowe rosną mocniej od oczekiwań. Choć nie są to ważne dane teraz, to jednak nabiorą one znaczenia po rozpoczęciu prac administracji Trumpa. Warto jednak zwrócić uwagę na parę EURUSD, która wyraźnie odbija w trakcie dzisiejszego dnia, nawet pomimo wyraźnego wzrostu rentowności w USA.