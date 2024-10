PILNE: Dallas Index za wrzesień nieco powyżej oczekiwań📌

16:30, Stany Zjednocznone - Dallas Fed Mfg Business Index za wrzesień:

Aktualnie: -9.0

Oczekiwano: - 10.3

Poprzednio: -9.7

Indeks wciąż znajduje się poniżej zera, sygnalizując kurczenie się aktywności ekonomicznej. Aktywność przemysłowa w Teksasie wykazała niewielki spadek we wrześniu, według Texas Manufacturing Outlook Survey. Indeks produkcji spadł do -3,2, co wskazuje na niewielki spadek produkcji. Choć większość wskaźników aktywności przemysłowej była ujemna, wskaźniki rynku pracy sugerowały pewien wzrost zatrudnienia. Presja cenowa i płacowa pozostała umiarkowana, a oczekiwania co do przyszłej aktywności przemysłowej były pozytywne