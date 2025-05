PILNE: Dane PMI dla europejskiego przemysłu wypadają lepiej od oczekiwań

Poniżej znajdą Państwo wszystkie najnowsze odczyty danych przemysłowych PMI dla głównych gospodarek Europy.

Hiszpania - Dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 48,1; prognoza 50,0; poprzednia 49,5;

Szwajcaria - Dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 45,8; prognoza 48,7; poprzednia 48,9;

Włochy - Dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 49,3; prognoza 47,1; poprzednia 46,6;

Francja - Dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 48,7; prognoza 48,2; poprzednia 48,5;

Niemcy - Dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 48,4; prognoza 48,0; poprzedni 48,3;

Strefa euro - dane PMI za kwiecień:

Przemysłowy PMI: rzeczywisty 49,0; prognoza 48,7; poprzedni 48,6;

Główny wskaźnik PMI zbliża się do neutralnego poziomu 50. Można by pomyśleć, że przemysł stopniowo wychodzi z recesji trwającej prawie trzy lata. W końcu producenci zwiększyli produkcję drugi miesiąc z rzędu. Droga do pełnego odbicia będzie jednak wyboista. Cła w USA i związana z nimi niepewność będą ciążyć europejskim eksporterom i całkiem możliwe, że ekspansja produkcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jest spowodowana efektami wyprzedzającymi w związku z nadchodzącymi podwyżkami ceł w USA.

Para EURUSD traci po odczycie danych PMI. Źródło: xStation