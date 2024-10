PILNE: Dane z rynku pracy z USA mocno powyżej oczekiwań

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP):

Wartość: 254 tys.

Prognoza: 140 tys.

Poprzednio: 159 tys. (skorygowane, poprzednio: 142 tys.)

Stopa bezrobocia:

Wartość: 4,1%

Prognoza: 4,2%

Poprzednio: 4,2%

Dane z rynku pracy w USA za październik okazały się dużo mocniejsze od przewidywań. Zmiana zatrudnienia wzrosła do 254 tys., co jest najwyższym odczytem od lipca. Zaskakuje aż tak mocne rozróżnienie między oczekiwaniami, które spodziewały się 140 tys. Jednocześnie skorygowano w górę dane sierpniowe o 17 tys. Odczyt wskazuje na dużo mocniejszą kondycję rynku pracy w USA niż przewidywano, co może wprowadzić wśród inwestorów jeszcze mocniejsze przekonanie o oddaleniu się wizji recesji. Tym samym mocno zyskuje dolar amerykański, który umacnia się w stosunku do koszyka walut. Indeks USDIDX osiąga najwyższą wartość od połowy sierpnia tego roku.

Źródło: xStation