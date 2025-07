PILNE: Dolar odbija, Waller gotowy do roli szefa FED ?💡

Dolar ameryka艅ski traci dzisiaj na warto艣ci i tym samym przerywa cykl zwy偶ek, kt贸re obserwowali艣my w tym tygodniu. Para EURUSD traci obecnie 0,5%, a spadki przyspieszy艂y po tym jak Jerome Waller powiedzia艂, 偶e je艣li Trump poprosi go o obj臋cie roli Przewodnicz膮cego Rezerwy Federalnej, to ten si臋 zgodzi. Bankier FED doda艂, 偶e On osobi艣cie nie widzi, aby d艂ugoterminowe oczekiwania inflacyjne wzros艂y, co mo偶e sugerowa膰, 偶e jest zwolennikiem szybszych ci臋膰.聽

Co wi臋cej,聽Kevin Warsh, by艂y cz艂onek Fed oraz potencjalny kandydat na nast臋pc臋 J. Powella, wezwa艂 na antenie CNBC do 鈥瀦miany re偶imu鈥 w Rezerwie Federalnej, krytykuj膮c obecne kierownictwo za spos贸b radzenia sobie z inflacj膮 i op贸r przed obni偶kami st贸p. Zdaniem Warsha Fed 鈥渃zekaj膮c na dane鈥 obni偶a swoj膮 wiarygodno艣膰 i wiar臋 w skuteczno艣膰 polityki monetarnej.

Para zatrzyma艂a spadki w obr臋bie 200-okresowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej na interwale H4 i obecnie notuje odbicie i restest strefy z艂o偶onej z 50-okresowej oraz 100-okresowej EMA.聽

殴r贸d艂o: xStation聽