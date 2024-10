PILNE: EBC obniża stopy procentowe

Stopa procentowa depozytowa EBC:

Wartość: 3,5%

Prognoza: 3,5%

Poprzednio: 3,75%

Stopa procentowa refinansowania EBC:

Wartość: 3,65%

Prognoza: 3,65%

Poprzednio: 4,25%

Zgodnie z oczekiwaniami EBC zdecydował się na obniżkę stóp procentowych. Stopa depozytowa została obniżona o 3,5%, a stopa refinansowania spadła o 0,6%, co pozostaje nietypowym zasięgiem obniżki stóp procentowych, choć był on wcześniej wyceniany przez rynek. W pierwszej reakcji na decyzję EBC euro zyskuje w stosunku do dolara, rosnąc o 0,11% i przebijając poziom 1,0240. Wzmożone ruchy na euro mogą pojawić się jeszcze ok. 14:45, kiedy rozpocznie się konferencja EBC w sprawie decyzji. To wtedy inwestorzy będą mogli dowiedzieć się o planach banku odnośnie kierunku polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach, co w ujęciu wciąż kiepskich danych o gospodarce w Europie powinno rzucić nieco więcej światła na potencjalne umocnienie się euro. Na razie przed konferencją wahania waluty powinny pozostać ograniczeniu dzisiejszych szczytów i dołków.

Rynek pieniężny po decyzji EBC obniżył swoje oczekiwania odnośnie kolejnych obniżek procentowych. Przed decyzją wyceniał 43 pb obniżki, a obecnie spodziewa się 36 pb.

Źródło: xStation