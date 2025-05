PILNE: EURUSD traci po lepszych od oczekiwań danych ISM 📌

15:45,聽Stany Zjednoczone聽-聽raport PMI聽za kwiecie艅:

Wska藕nik PMI dla przemys艂u: aktualny 50,2; prognoza 50,7; poprzednio 50,2;

16:00,聽Stany Zjednoczone聽-聽dane ISM聽za kwiecie艅:

Wska藕nik ISM dla przemys艂u: aktualny 48,7; prognoza 48,0; poprzednio 49,0;

Indeks ISM dla przemys艂u dot. nowych zam贸wie艅: aktualny 47,2; poprzednio 45,2;

Indeks ISM dla przemys艂u dot. zatrudnienia: aktualny 46,5; poprzednio 44,7;

Indeks ISM dla przemys艂u dot. cen: aktualny 69,8; prognoza 72,9; poprzednio 69,4;

Dane ISM dla sektora przemys艂owego wskazuj膮 na niewielk膮 popraw臋 w por贸wnaniu z poprzednim miesi膮cem 鈥 g艂贸wny indeks wzr贸s艂 powy偶ej 50,7. Zar贸wno nowe zam贸wienia (47,2 vs 45,2), jak i zatrudnienie (46,5 vs 44,7) uleg艂y poprawie, cho膰 nadal pozostaj膮 w strefie kontraktacji. Subindeks cen utrzyma艂 si臋 na wysokim poziomie 69,8, nieznacznie poni偶ej oczekiwa艅. Dane sugeruj膮 wczesne oznaki stabilizacji, prawdopodobnie zwi膮zane z przesuni臋ciami popytu wynikaj膮cymi z ce艂, co by艂o r贸wnie偶 wspomniane聽w raporcie PMI S&P Global.