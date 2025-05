Wyniki Amazonu przyćmione prognozą na drugi kwartał 📉 Akcje tracą 4% w handlu pozasesyjnym

Amazon (AMZN.US) traci 4% w handlu posesyjnym pomimo lepszych od oczekiwań wyników za I kwartał 2025 roku. Inwestorzy obawiają się głównie słabszych prognoz na drugi kwartał, podkreślaną nieprzewidywalność oraz ryzyka związane z cłami, wahaniami kursów walut i nastrojami konsumenckimi na świecie.

„Jesteśmy zadowoleni z początku 2025 roku, zwłaszcza z tempa innowacji i postępów w poprawianiu doświadczeń klientów” – powiedział Andy Jassy, CEO Amazona, po tym jak sprzedaż netto wzrosła o 9% do 155,7 mld USD, przekraczając zarówno prognozy firmy, jak i szacunki analityków.

CEO podkreślił również postępy w rozwoju Alexa+, rekordowe tempo dostaw dla członków Prime, nowe chipy Trainium2 oraz rozszerzenie modeli Bedrock w AWS, co umożliwia bardziej efektywne trenowanie modeli sztucznej inteligencji, a także udany start satelitów Projektu Kuiper. Wszystko to odzwierciedla zaangażowanie Amazona w ułatwianie życia klientom i poszerzanie globalnego dostępu do internetu szerokopasmowego.

Wyniki za I kwartał 2025:

Sprzedaż netto: 155,7 mld USD (+9% r/r, prognoza: 155,16 mld USD)

Zysk operacyjny: 18,4 mld USD (+20% r/r, wobec 15,3 mld USD w Q1 2024) Zysk operacyjny segmentu Ameryki Północnej: 5,8 mld USD (+16% r/r, wobec 5,0 mld USD w Q1 2024) Zysk operacyjny segmentu międzynarodowego: 1,0 mld USD (+11% r/r, wobec 0,9 mld USD w Q1 2024) Zysk operacyjny AWS: 11,5 mld USD (+22% r/r, wobec 9,4 mld USD w Q1 2024)

Marża operacyjna: 11,8% (poprzednio: 11,3%, prognoza: 11,2%)

Zysk na akcję (EPS): 1,86 USD (prognoza: 1,48 USD)

Pomimo stabilnego wzrostu, przyszłe zyski obarczone są dużą niepewnością. Źródło: XTB Research.

Solidne wyniki zostały przyćmione jednak przez słabsze prognozy na II kwartał 2025 roku. Amazon przewiduje zysk operacyjny w przedziale 13–17,5 mld USD, poniżej rynkowej prognozy 17,8 mld USD. Prognoza sprzedaży w wysokości 159–164 mld USD również nie spełniła oczekiwań, co wzbudziło niepokój inwestorów.

Prognozy odzwierciedlają narastające obawy dotyczące wpływu ceł i napięć handlowych, które mogą ograniczyć wydatki konsumenckie i obciążyć łańcuch dostaw Amazona – szczególnie w przypadku towarów pochodzących z Chin. Choć AWS spełnił oczekiwania, tempo wzrostu wyhamowało, a inwestorzy zachowują ostrożność wobec wysokich nakładów na AI i centra danych bez wyraźnych, krótkoterminowych korzyści. Akcje spadły o 2% po publikacji raportu, przedłużając tegoroczną przecenę do 13%.

Najnowszy raport kwartalny technologicznego giganta potwierdza przeniesienie uwagi z AI i usług chmurowych – wcześniej głównych tematów i źródeł zmienności – na burzliwą politykę handlową USA i obawy o popyt na towary oferowane na platformie.

Po publikacji wyników kurs Amazona wymazał dzisiejsze zyski w handlu posesyjnym. Źródło: xStation5.