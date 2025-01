PILNE: Indeks Fed Dallas dla przemysłu zdecydowanie powyżej oczekiwań 📈

16:30, Stany Zjednoczone, Indeks Fed Dallas dla przemysłu:

Aktualnie: 14,1

Prognoza: 0

Poprzednio: 3,4

Raport Fed Dallas pokazuje silny wzrost aktywności przemysłowej w Teksasie. Najwięcej zyskały subindeksy produkcji (+7), nowych zamówień (+6) oraz dostaw (+8,7). Oczekiwania sektora na dobrą koniunkturę w 2025 roku podkreśla natomiast "Company Outlook Index", który wzrół do najwyższego poziomu od czerwca 2021 (tj. do 18,7), subindeksy przyszłej produkcji i ogólnych warunków biznesowych również idą do góry. Umiarkowany wzrost zatrudnienia idzie z kolei z dość istotną presją płacową oraz odczuwalnym wzrostem cen materiałów. Dolar kontynuuje aprecjację względem euro po publikacji danych. Wyjątkowo mocne dane z Teksasu uwiarygadniają ostatni odczyt Fedu z Filadelfii, sugerując szerszy optymizm w amerykańskim przemyśle.

Źródło: xStation5