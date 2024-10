PILNE: Indeks Nastrojów Konsumenckich UoM poniżej oczekiwań

Indeks Nastrojów Konsumenckich Uniwersytetu Michigan:

Wartość: 68,9

Prognoza: 70,8

Poprzednio: 69

Indeks Obecnych Warunków Gospodarczych Uniwersytetu Michigan:

Wartość: 62,7

Prognoza: 64

Poprzednio: 63,3

Indeks Oczekiwań Uniwersytetu Michigan:

Wartość: 72,9

Prognoza: 74,8

Poprzednio: 74,4

Prognoza inflacyjna (1 rok):

Wartość: 2,9%

Prognoza: 2,7%

Poprzednio: 2,7%

Prognoza inflacyjna (5-10 lat):

Wartość: 3%

Prognoza: 3%

Poprzednio: 3%

Dane z UoM wskazują na gorszy sentyment od oczekiwań w amerykańskiej gospodarce. Prognozowana inflacja w ujęciu rocznym wzrosła w stosunku do wcześniejszych prognoz o 0,2 p.p. do 2,9%. Zaskakująco Indeks Nastrojów Konsumenckich zanotował spadek wobec oczekiwanego poziomu 70,8 (i wcześniejszego odczytu na poziomie 69) do 68,9.

Rynki przyjęły dane bez znacznych wahań, a indeks dolara tuż po publikajci notuje lekki spadek.

Źródło: xStation