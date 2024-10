PILNE: Inflacja PCE nieco niżej. Słabsze dane konsumpcyjne

Inflacja PCE: 2,2% r/r (oczekiwano: 2,7% r/r; poprzednio 2,6% r/r)

Inflacja PCE miesięczna: 0,1% m/m (oczekiwano: 0,1% m/m; poprzednio: 0,2% m/m)

Inflacja PCE bazowa: 2,7% r/r (oczekiwano: 2,7% r/r; poprzednio: 2,6% r/r)

Inflacja bazowa miesięczna: 0,1% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m)

Wydatki konsumpcyjne: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,5% m/m)

Zarobki osobiste: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,4% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Dane wskazują, że decyzja Fed o większej obniżce mogła być właściwa i powinny przybliżać Fed do większej ilości cięć w tym roku. Dynamika konsumpcji spada, ale niekoniecznie jest to związane z większą chęcią oszczędności, a niższymi zarobkami, co może z kolei wskazywać na problemy na rynku pracy. Dolar nieco traci po danych: