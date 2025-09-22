PILNE: Inflacja producencka z Kanady powyżej oczekiwań!🚨

14:30 - Odczyt indeksów cen producenckich z Kanady za wrzesień: IPPI miesiąc do miesiąca: 0,5% (Oczekiwano: 0,1%, Poprzednie 0,7%)

IPPI rok do roku: 4% (Poprzednie 2,6%)

RPPI miesiąc do miesiąca: -0,6% (Poprzednio: 0,3%) Odczyt cen producentów rośnie znacząco powyżej oczekiwań. To oznacza, że presja inflacyjna może się nasilać a Bank Kanady może być bardziej skłonny do utrzymania stóp procentowych. Jednocześnie wyższe PPI sugeruje mocniejszą koniunkturę, co jest szczególnie ważne w kontekście ostatnich napięć w Kanadyjskiej gospodarce. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Głównymi kontrybutorami do wzrostu inflacji w ujęciu rocznym były metale szlachetne. W dół wskaźniki ciągnęły spadające ceny energii i produktów ropopochodnych. USDCAD utrzymuje swoje dzisiejsze wzrosty. Kanadyjski dolar traci jednak do Funta, Jena i Franka. Źródło: xStation

