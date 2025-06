PILNE: Inflacja w strefie euro poniżej oczekiwań

Wstępne dane CPI w strefie euro - za maj (r/r):

Wartość: 1,9%

Prognoza: 2%

Poprzednio: 2,2%

Wstępne dane CPI bazowe w strefie euro - za maj (r/r):

Wartość: 2,4%

Prognoza: 2,5%

Poprzednio: 2,7%

Stopa bezrobocia:

Wartość: 6,2%

Prognoza: 6,2%

Poprzednio: 6,3% (korekta z 6,2%)

Dane o inflacji w strefie euro wskazują na niższy odczyt od prognoz i kontynuację dezinflacyjnych tendencji w Europie. Wstępny odczyt CPI zapowiada spadek tempa wzrostu cen o 0,3 p.p. w stosunku do kwietnia do 1,9%. Tym samym tempo inflacji zeszłoby do celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2%.

W rekacji na dane widzimy kontynuację ruchu spadkowego na EURUSD. Para testuje poziom 1,4000, a potencjalne dalsze wsparcia rysują się na 1,13989 oraz 1,3900.

Źródło: xStation