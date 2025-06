Wykres dnia - USDCNH (26.06.2025)

Para USDCNH pozostaje względnie stabilna od początku tego roku, ale jednocześnie juan jest już najmocniejszy w stosunku do dolara amerykańskiego od listopada poprzedniego roku. Para od początku tego roku straciła ok. 2,5% na wartości. Słabość amerykańskiego dolara jest powszechna na rynku. Dzisiaj obserwowaliśmy naruszenie na parze EURUSD poziomu 1,1700. Dolar amerykański słabnie wobec niepewności handlowych, zbliżania się momentu osiągnięcia maksymalnego zadłużenia czy próby podważenia pozycji Jerome Powella przez Donalda Trumpa. WSJ wskazuje, że miałoby dojść do ogłoszenia nowego szefa Fed już na początku jesieni tego roku. Zobaczmy jednak, jak sytuacja prezentuje się na samym juanie oraz w Chinach.

Premier Chin wskazał, że kraj podejmie zdecydowane kroki w celu pobudzenia konsumpcji, aby uczynić z Chin potęgę konsumpcyjną i zwiększyć odporność gospodarki na szoki zewnętrzne, takie jak spowolnienie globalne czy napięcia handlowe. Mimo że minister finansów przyznaje, że wyzwania są bezprecedensowe, Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) wyraża pewność co do minimalizowania ich negatywnego wpływu. Ten optymizm, w połączeniu z pozytywnymi prognozami wzrostu gospodarczego od instytucji takich jak Goldman Sachs i Citigroup, przyciąga kapitał do chińskich aktywów, co wspiera juana i znajduje odzwierciedlenie w spadku pary USDCNH do najniższych poziomów od listopada.

Warto również wspomnieć, że codzienne ustalanie kursu referencyjnego przez Ludowy Bank Chin (PBOC) na poziomach nieco wyższych niż rynkowe szacunki sugeruje, że władze dążą do kontrolowanej stabilności, aby wspierać eksport. Dodatkowo rozszerzenie chińskiego rynku złota w Hongkongu ma na celu umocnienie międzynarodowej roli juana, co jest długoterminowym czynnikiem wspierającym chińską walutę.

Od strony technicznej warto zauważyć, że para ma w ostatnim czasie pewne problemy z bardziej dynamicznymi spadkami, ale jednocześnie para trzyma się wyraźnie linii trendu wyznaczonego po szczytach. Niemniej w tym momencie testowany jest kluczowy poziom wsparcia wyznaczony przez zniesienie 23.6 ogromnej fali wzrostowej rozpoczętej w 2022 roku, kiedy to para znajdowała się na poziomie 6,30, czyli ok. 12% niżej niż obecnie. Najbliższe krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicach poziomu 7,14, natomiast w średnim terminie inwestorzy mogą dążyć do wsparcia w okolicach 7,00, czyli do wrześniowych dołków.