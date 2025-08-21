PILNE: Kurs EURUSD nieznacznie rośnie po raporcie o wnioskach w USA i indeksie Philly 📌

Stany Zjednoczone – Indeks Fed dla Filadelfii za sierpień:
- Indeks produkcji przemysłowej: rzeczywisty -0,3; prognoza 6,8; poprzedni 15,9;
- Zatrudnienie: aktualne 5,9%; poprzednie 10,3%;
- Ceny zapłacone: aktualna 66,80; poprzednia 58,80;
- Nowe zamówienia: rzeczywiste -1,9; poprzednie 18,4;
- CAPEX: rzeczywisty 38,40; poprzedni 17,10;
- Warunki biznesowe: aktualne 25,0; poprzednie 21,5;
Stany Zjednoczone - Dane dotyczące zatrudnienia:
- Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych: rzeczywista 235 tys.; prognoza 226 tys.; poprzednia 224 tys.;
- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych: rzeczywista 1 972 tys.; prognoza 1 960 tys.; poprzednia 1 942 tys.;
- Średnia z 4 tygodni dla wniosków o zasiłek dla bezrobotnych: rzeczywista 226,25 tys.; poprzednia 221,75 tys.;
Gorsze dane z USA, które teoretycznie zwiększają szanse na szybsze obniżki stóp procentowych przed FED. Stąd też widoczna reakcja popytowa na EURUSD.
