Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
09:15 · 22 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na wynikach spółek; sprzedaż detaliczna w Polsce (22.10.2025)

Najważniejsze wnioski
  • Inwestorzy czekają na raporty SAP, IBM i Tesli
  • Przemówienie Lagarde i de Guindos z EBC
  • Konsensus zakłada ożywienie sprzedaży detalicznej w Polsce

Po publikacji danych dot. handlu zagranicznego w Japonii i inflacji w Wielkiej Brytanii na inwestorów nie czekają już żadne “pierwszoligowe” raporty makroekonomiczne, a niemal pusty kalendarz powinien wyostrzyć uwagę inwestorów oczekujących na wyniki takich spółek jak IBM, SAP czy Tesla.

Niemniej poznamy dzisiaj wynik sprzedaży detalicznej w Polsce we wrześniu, który dopełni obrazu koniunktury w kraju po ostatnim wyższym niż oczekiwano odczycie produkcji przemysłowej. Na rynku forex istotną rolę mogą odegrać przemówienia prezeski EBC Lagarde oraz wiceprezesa de Guindos. Z kolei inwestorzy na rynku surowców klasycznie zwrócą swoje ocze stronę cotygodniowego raportu EIA dot. paliw kopalnych.

 

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień:

  • Sprzedaż detaliczna: prognoza 6,8% r/r; poprzednio 3,0% r/r;

13:00, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos

14:25, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

  • Zapasy oleju opałowego: poprzednio -0,519M;

  • Zapasy benzyny: poprzednio -0,267M;

  • Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -6,7%;

  • Produkcja benzyny: poprzednio -0,394M;

  • Import ropy naftowej: poprzednio -1,754M;

  • Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,577M;

  • Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,703M;

  • Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -1,167M;

  • Zapasy ropy naftowej: prognoza 2,200M; poprzednio 3,524M;

  • Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio -4,529M;

17:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba

19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 20-letnich obligacji:

  • poprzednio 4,613%;

22:00, Wielka Brytania - Przemówienie wiceprezesa BoE, Woodsa

22:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra

