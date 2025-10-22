Kalendarz ekonomiczny: Cała uwaga na wynikach spółek; sprzedaż detaliczna w Polsce (22.10.2025)

Najważniejsze wnioski Inwestorzy czekają na raporty SAP, IBM i Tesli

Przemówienie Lagarde i de Guindos z EBC

Konsensus zakłada ożywienie sprzedaży detalicznej w Polsce

Po publikacji danych dot. handlu zagranicznego w Japonii i inflacji w Wielkiej Brytanii na inwestorów nie czekają już żadne “pierwszoligowe” raporty makroekonomiczne, a niemal pusty kalendarz powinien wyostrzyć uwagę inwestorów oczekujących na wyniki takich spółek jak IBM, SAP czy Tesla. Niemniej poznamy dzisiaj wynik sprzedaży detalicznej w Polsce we wrześniu, który dopełni obrazu koniunktury w kraju po ostatnim wyższym niż oczekiwano odczycie produkcji przemysłowej. Na rynku forex istotną rolę mogą odegrać przemówienia prezeski EBC Lagarde oraz wiceprezesa de Guindos. Z kolei inwestorzy na rynku surowców klasycznie zwrócą swoje ocze stronę cotygodniowego raportu EIA dot. paliw kopalnych. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień: Sprzedaż detaliczna: prognoza 6,8% r/r; poprzednio 3,0% r/r; 13:00, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos 14:25, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde 16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Zapasy oleju opałowego: poprzednio -0,519M;

Zapasy benzyny: poprzednio -0,267M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -6,7%;

Produkcja benzyny: poprzednio -0,394M;

Import ropy naftowej: poprzednio -1,754M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,577M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,703M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -1,167M;

Zapasy ropy naftowej: prognoza 2,200M; poprzednio 3,524M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio -4,529M; 17:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba 19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 20-letnich obligacji: poprzednio 4,613%; 22:00, Wielka Brytania - Przemówienie wiceprezesa BoE, Woodsa 22:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra

