PILNE: Mocny spadek zapasów ropy w USA. Ropa kontynuuje spadki

Zmiana zapasów: -4,47 mln brk (oczekiwano: -1,43 mln brk; poprzednio: -1,63 mln brk)

Zapasy benzyny: -1,5 mln brk (oczekiwano: +0,2 mln brk; poprzednio: +0,069 mln brk)

Zapasy destylatów: -2,2 mln brk (oczekiwano: -1,2 mln brk; poprzednio: +0,125 mln brk)

Wyraźny spadek zapasów, a dodatkowo spadek wykorzystania mocy rafineryjnych przy wzroście popytu na paliwa. Ropa kontynuuje jednak spadki, które ponownie zostały wznowione przed godziną 16:00. W ujęciu dziennym ropa traci, redukując mocne wzrosty z wczorajszej sesji.

Warto zauważyć, że zapasy ropy spadły do 5 letniego minimum. Istnieje duża szansa na kontynuację spadków, biorąc pod uwagę globalny deficyt rzędu 1 mln brk na dzień. Biorąc pod uwagę to, że USA odpowiadają za ok. 20%, oznaczałoby to ok. 0,2 mln brk na dzień spadku dziennie.

Zapasy komparatywne w ujęciu rocznym nie wskazują na duże zmiany. Niemniej sporo dzieje się patrząc na 5 letnią średnią kroczącą zapasów. Tu mamy rekordowo duży deficyt od jesieni zeszłego roku, kiedy to ceny znajdowały się w okolicach 90 USD za baryłkę. Jeśli spadek zapasów względem 5 letniej średniej ma być kontynuowany, nie można wykluczyć tego, że ropa będzie zachowywać się tak jak było to w 2021 roku. Z drugiej strony do tego musielibyśmy zauważyć ponowne spore odbicie popytu z Chin.